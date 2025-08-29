Α' Bola: «Ο Μαρινάκης ακύρωσε τη μεταγραφή του Σίλβα στη Σπόρτινγκ λόγω της αγοράς Ιωαννίδη»

Jota Silva

Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ακύρωσε τη μεταγραφή του Ζότα Σίλβα από τη Φόρεστ στη Σπόρτινγκ, επειδή δυσαρεστήθηκε από την απόκτηση του Ιωαννίδη.

Η υπόθεση του Ζότα Σίλβα εξελίσσεται σε σήριαλ στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας. Σύμφωνα με την A Bola, ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε συμφωνήσει με τα Λιοντάρια για το δανεισμό του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με οψιόν αγοράς που θα ενεργοποιούνταν βάσει της απόδοσής του τη σεζόν 2025/26. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε πίσω.

Αρχικά, ο ισχυρός άνδρας των Reds είχε αποδεχθεί τους όρους των Πορτογάλων, όμως φαίνεται πως η συμφωνία της ομάδας με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, άλλαξε τα δεδομένα.

Το ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι ρόλο έπαιξε η αιώνια έχθρα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, με τον ιδιοκτήτη της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ να είναι έντονα δυσαρεστημένος για τη μεταγραφή του Έλληνα άσου. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ήλπιζε ότι η Σπόρτινγκ θα κατευθυνθεί προς την απόκτηση του Κλέιτον από τη Ρίο Άβε, η οποία είναι επίσης ομάδα ιδιοκτησίας του.

Μαρινάκης

Παρά την υποχώρηση του Μαρινάκη, ο Ζότα Σίλβα παραμένει αποφασισμένος να μετακομίσει στη Λισαβώνα, γνωρίζοντας ότι αν παραμείνει στη Φόρεστ θα έχει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

 

