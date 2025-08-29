Ο ιδιοκτήτης της Πογκόν, Άλεξ Χαγκιτάγκι, ανακοίνωσε τον τερματισμό της συνεργασίας τους με τον Κουλούρη, αποκαλώντας τον «Έλληνα θεό του ποδοσφαίρου».

Η υπόθεση του Ευθύμη Κουλούρη απασχολούσε έντονα στην Πογκόν Στσέτσιν και είχε εξελιχθεί σε ένα μετραγραφικό σίριαλ, στο οποίο έβαλε τέλος με μία μακροσκελή ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ομάδας.

Ο Άλεξ Χαγκιτάγκι με post που έκανε στα προσωπικά του social media, ανακοίνωσε ότι ο σύλλογος και ο Έλληνας στραίκερ θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους, πλέκοντάς του το εγκώμιο για τα όσα προσέφερε στην ομάδα. Θυμίζουμε ότι ο παίκτης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον 29χρονο φορ με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «Έλληνα θεό του ποδοσφαίρου» και χαρακτηρίζοντάς τον ως ηγέτη για τους Πολωνούς.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή του:

«Σήμερα αποχαιρετούμε έναν από τους μεγαλύτερους σκόρερ και ποδοσφαιριστές που φόρεσαν ποτέ το έμβλημα της Πογκόν. Ο Ευθύμης Κουλούρης θα επισκεφθεί για τελευταία φορά τον σύλλογό μας – όχι ως παίκτης έτοιμος να πατήσει ξανά στο γήπεδο, αλλά ως αδερφός που έρχεται να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες με τους οποίους πολέμησε δίπλα-δίπλα, και την ομάδα που θα αποτελεί πάντα κομμάτι της ιστορίας του. Οι αποχαιρετισμοί δεν είναι ποτέ εύκολοι. Ιδίως όταν αφορούν κάποιον που έδωσε την ψυχή και την καρδιά του σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα, σε αυτή τη φανέλα.

Μερικοί φίλαθλοι ίσως θυμούνται μια δύσκολη στιγμή νωρίτερα φέτος – όταν ο Ευθύμης πήρε μια προσωπική απόφαση που προκάλεσε διαφωνίες και πίκρα. Όμως είμαστε όλοι άνθρωποι. Όλοι σκοντάφτουμε, όλοι παίρνουμε αποφάσεις που μπορεί να μη γίνουν κατανοητές ή ακόμα και να τις μετανιώσουμε. Μέσα στα συναισθήματά μας, συχνά θυμόμαστε το ένα λάθος και ξεχνάμε τις εκατό ηρωικές στιγμές. Όσοι όμως αγαπούν πραγματικά αυτόν τον σύλλογο θα θυμούνται ότι ο Ευθύμης Κουλούρης τα έδωσε όλα. Ήταν πολεμιστής. Ήταν ηγέτης. Ήταν συμπαίκτης που μας κράτησε όρθιους στις μάχες, μας σήκωσε το ηθικό και χάρισε στιγμές μαγείας που έκαναν γενιές ολόκληρες να ονειρεύονται.

Είχα την τιμή και το προνόμιο να δουλέψω δίπλα στον Ευθύμη για μόλις έξι μήνες – αλλά τι έξι μήνες! Σε αυτό το διάστημα είδα έναν παίκτη που μάτωσε για αυτό το έμβλημα. Έναν παίκτη που αγάπησε τους συμπαίκτες του. Έναν παίκτη που αγκάλιασε την ευθύνη του ηγέτη εντός και εκτός γηπέδου. Ενέπνευσε, πάλεψε, σκόραρε και ηγήθηκε με περηφάνια. Θα μείνει για πάντα στη μνήμη όχι μόνο ως ένας από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ στην ιστορία της Πογκόν, αλλά και ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της.

Τα μικρά παιδιά που κάθονταν στην κερκίδα – με μάτια διάπλατα και καρδιές να χτυπούν δυνατά – θα πουν μια μέρα στα παιδιά και στα εγγόνια τους: «Είδα εκείνον τον Έλληνα Θεό του ποδοσφαίρου να παίζει για την Πογκόν. Είδα τον Κουλούρη να φωτίζει το γήπεδό μας». Η κληρονομιά του είναι χαραγμένη στην ψυχή αυτού του συλλόγου. Τα γκολ του, το πάθος του, η φλόγα του – θα αντηχούν στις ιαχές μας, στις ιστορίες μας και στις αναμνήσεις μας για γενιές ολόκληρες.

Εκ μέρους όλου του οργανισμού της Πογκόν, αλλά και προσωπικά, Ευθύμη – σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την ηγετική σου παρουσία, την ποιότητά σου, τα γκολ σου και την αξιοπρέπειά σου. Σε ευχαριστούμε για τις αξέχαστες στιγμές και την περηφάνια που χάρισες σε αυτή την πόλη. Θα έχεις πάντα εδώ ένα σπίτι».