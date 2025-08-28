Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη Socca League Greece 6x6

Η Socca League Greece ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της περιόδου εγγραφών για τη νέα σεζόν, με εκατοντάδες ομάδες από όλη την Ελλάδα να ετοιμάζονται να δηλώσουν συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα www.soccaleague.gr

Η διοργάνωση διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ, γεγονός που προσδίδει επίσημη αναγνώριση και κύρος στη λίγκα.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο και νέα δομή

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν σε κορυφαίες αθλητικές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με μια νέα συναρπαστική δομή που υπόσχεται έντονες συγκινήσεις, πλούσια έπαθλα και δώρα. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει φροντίσει ώστε οι ομάδες να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, διασφαλίζοντας ισορροπημένο και δίκαιο ανταγωνισμό.

Η Socca League φέρνει περιλαμβάνει χειμερινή και καλοκαιρινή σεζόν και οι κορυφαίες ομάδες θα προκριθούν στην πανελλήνια τελική φάση του Socca League Cup, ενώ η κατάκτηση της πρώτης θέσης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη εξασφαλίζει συμμετοχή στην Socca Premier League, μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός ανεβαίνει σε δυσθεώρητα ύψη.

Διεθνείς προκλήσεις και μεγάλα κίνητρα

Η συμμετοχή στη Socca League Greece ανοίγει τον δρόμο για διεθνείς εμπειρίες. Μέσα από την απόδοσή τους στη διοργάνωση, οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν 20 θέσεις που δίνουν εισιτήρια για τις κορυφαίες παγκόσμιες διοργανώσεις του αθλήματος, όπως το TUI Socca Champions League αλλά και άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Ένα ισχυρό κίνητρο για κάθε ανταγωνιστική ομάδα που θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της εκτός συνόρων.

Η Socca League Greece είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ISF, την Παγκόσμια Ομοσπονδία μίνι ποδοσφαίρου. Η Ελλάδα, μάλιστα, έχει την τιμή να φιλοξενεί την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, το TUI Socca Champions League, για τρία συνεχόμενα χρόνια (2024, 2025, 2026). Φέτος, τον Οκτώβριο, η Κρήτη θα υποδεχθεί 100 ομάδες από 40 χώρες, σε μια μοναδική διοργάνωση που για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

Champions Path

Contracts Path

Conference Path

Μέσα από το Conference Path, περισσότερες ελληνικές ομάδες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μεγάλους αριθμούς, αποκτώντας ανεκτίμητες εμπειρίες και ζώντας τη μαγεία της διεθνούς σκηνής. Πιο συσγκεκριμένα:

Στο «μονοπάτι των Πρωταθλητών» θα συμμετάσχουν οι ισχυρότερες ομάδες που ως επί το πλείστον είναι πρωταθλήτριες, δευτεραθλήτριες και κορυφαίου επιπέδου των χωρών τις οποίες εκπροσωπούν.

Στο «μονοπάτι των Συμβολαίων» (Contracts) θα λάβουν μέρος οι ισχυρότερες από εμπορικής πλευράς ομάδες που δεν κατέκτησαν τίτλο στην εφετινή σεζόν αλλά έφτασαν ψηλά και έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το στέμμα μέσω περισσότερων γύρων.

Το νεοπαγές «μονοπάτι Conference» δεν ενώνεται με τα άλλα δύο και θα περιλαμβάνει τις ομάδες που αποκλείονται από τα άλλα δυο γκρουπ, όπως επίσης και ελληνικές, οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο της συμμετοχής τους στα γκρουπ των Πρωταθλητών και των Συμβολαίων. Σε αυτό το μονοπάτι θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία μέσω της οποίας οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον δεύτερο τη τάξει τίτλο στη διοργάνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων η διοργάνωση θα συνεχισθεί μέσω των νοκ άουτ αγώνων έως και τον τελικό.

Η ώρα για δράση!

Η νέα σεζόν της Socca League Greece δεν είναι απλά ένα Πρωτάθλημα 6x6, αλλά μια πλατφόρμα εξέλιξης, μια αθλητική γιορτή και μια ευκαιρία για κάθε ομάδα να διεκδικήσει τη διάκριση. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για όλους στο www.soccaleague.gr ώστε να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης εμπειρίας μίνι ποδοσφαίρου στην Ελλάδα!