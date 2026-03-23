Γιορέντε: «Σούταρα και ένιωσα λες και με πάτησε τρένο»
Η Ατλέτικο Μαδρίτης αναμετρήθηκε χθες (22/03) με τη «μισητή» συμπολίτισσα της, Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» για την 29η αγωνιστική της La Liga και ηττήθηκε με 3-2, αν και προηγήθηκε νωρίς με το γκολ του Αντεμόλα Λούκμαν.
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση στιγματίστηκε έντονα από την διαιτησία, η οποία όπως τόνισαν πολλοί παίκτες των «ροχιμπλάνκος» ευνόησε μόνο τους γηπεδούχους. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που μίλησαν κατά των αποφάσεων του ρέφερι Χοσέ Μουνουέρα Μοντέρο, ήταν ο Μάρκος Γιορέντε, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύγκρουσή του με τον Ντάνι Καρβαχάλ στο πρώτο ημίχρονο του μαδριλένικου ντέρμπι και στο πέναλτι υπέρ του που δεν καταλογίστηκε.
«Δεν αξίζει να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να σεβαστούμε (την απόφαση του διαιτητή), γιατί αν διαμαρτυρηθείς για το αυτονόητο, απλώς θα πάρεις κίτρινη κάρτα», δήλωσε ο Ισπανός διεθνής μετά τη λήξη του αγώνα.
«Δεν κατάλαβα καν τι συνέβη, επειδή έκανα το σουτ και μετά ένιωσα σαν να με χτύπησε τρένο, δεν ήξερα ποιος ήταν. Στο τέλος, ούτε το VAR βοήθησε τον διαιτητή. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα».
Ο 31χρόνος αμυντικός εξέφρασε τέλος την απογοήτευσή του για την έλλειψη παρέμβασης του VAR, αμφισβητώντας τη λογική του να αγνοείται η επαφή απλώς και μόνο επειδή το σουτ είχε ήδη γίνει.
«Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για τον διαιτητή, αλλά νομίζω ότι το VAR υπάρχει ακριβώς για να βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν έχει νόημα ένας επιθετικός να σουτάρει και μετά να αποβάλλεται. Το ότι έχει ήδη χτυπήσει την μπάλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα, σωστά;».
🚨 Marcos Llorente: "Carvajal's tackle? I took the shot and then a train came at me head-on. I didn’t know who it was, I didn’t know anything. In the end, if VAR doesn’t help him either.— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 23, 2026
There is a referee who decides, and we have no choice but to respect what is said, because… pic.twitter.com/bfLojT6wRY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.