Γιορέντε: «Σούταρα και ένιωσα λες και με πάτησε τρένο»

Ο Μάρκος Γιορέντε μίλησε για την επίμαχη φάση με τον Καρβαχαλ στο μαδριλένικο ντέρμπι και το πέναλτι υπέρ της Ατλέτικο Μαδρίτης που δεν καταλογίστηκε.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αναμετρήθηκε χθες (22/03) με τη «μισητή» συμπολίτισσα της, Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» για την 29η αγωνιστική της La Liga και ηττήθηκε με 3-2, αν και προηγήθηκε νωρίς με το γκολ του Αντεμόλα Λούκμαν.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση στιγματίστηκε έντονα από την διαιτησία, η οποία όπως τόνισαν πολλοί παίκτες των «ροχιμπλάνκος» ευνόησε μόνο τους γηπεδούχους. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που μίλησαν κατά των αποφάσεων του ρέφερι Χοσέ Μουνουέρα Μοντέρο, ήταν ο Μάρκος Γιορέντε, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύγκρουσή του με τον Ντάνι Καρβαχάλ στο πρώτο ημίχρονο του μαδριλένικου ντέρμπι και στο πέναλτι υπέρ του που δεν καταλογίστηκε.

«Δεν αξίζει να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να σεβαστούμε (την απόφαση του διαιτητή), γιατί αν διαμαρτυρηθείς για το αυτονόητο, απλώς θα πάρεις κίτρινη κάρτα», δήλωσε ο Ισπανός διεθνής μετά τη λήξη του αγώνα.

«Δεν κατάλαβα καν τι συνέβη, επειδή έκανα το σουτ και μετά ένιωσα σαν να με χτύπησε τρένο, δεν ήξερα ποιος ήταν. Στο τέλος, ούτε το VAR βοήθησε τον διαιτητή. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα».

Ο 31χρόνος αμυντικός εξέφρασε τέλος την απογοήτευσή του για την έλλειψη παρέμβασης του VAR, αμφισβητώντας τη λογική του να αγνοείται η επαφή απλώς και μόνο επειδή το σουτ είχε ήδη γίνει.

«Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για τον διαιτητή, αλλά νομίζω ότι το VAR υπάρχει ακριβώς για να βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν έχει νόημα ένας επιθετικός να σουτάρει και μετά να αποβάλλεται. Το ότι έχει ήδη χτυπήσει την μπάλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα, σωστά;».