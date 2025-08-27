Βαγιαννίδης: «Όνειρό μου να αγωνιστώ στο Champions League, δεν το κατάφερα με τον Παναθηναϊκό, ανυπομονώ να το ζήσω»

Από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ με… όνειρο Champions League! Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μίλησε σε πορτογαλικό μέσο για το δύσκολο «αντίο» και τη νέα του ζωή.

Νέο κεφάλαιο, νέα χώρα, νέες προκλήσεις για τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Ο διεθνής δεξιός μπακ άφησε τον Παναθηναϊκό μετά από μια γεμάτη σεζόν και πλέον και έκανε το επόμενο βήμα της καριέρας του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Σε συνέντευξή του στην πορτογαλική A Bola, ο 23χρονος μίλησε για το συναίσθημα της αποχώρησης από το «τριφύλλι», το νέο του περιβάλλον, αλλά και το όνειρο του Champions League.

«Από την πρώτη μέρα που ήρθα κατάλαβα ότι η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Το επίπεδο είναι πολύ πιο υψηλό από ό,τι στη Super League και γι’ αυτό πήρα αυτή την απόφαση: Για να εξελιχθώ προσωπικά, να πετύχω περισσότερους στόχους ως παίκτης και ως άνθρωπος. Οι πρώτες μέρες είναι απαιτητικές, όπως το περίμενα, αλλά πολύ καλές. Την πρώτη φορά που άκουσα για το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ ήταν τον Ιανουάριο. Στην πορεία κατάλαβα πως ήταν πιο σοβαρό και, για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονούσα να έρθω. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο βήμα για μένα. Μου αρέσει πολύ η ζωή εδώ. Το κλίμα στη Λισαβόνα μοιάζει πολύ με αυτό της Αθήνας. Ο κόσμος είναι πολύ φιλικός. Απολαμβάνω πολύ τις πρώτες μέρες ως ποδοσφαιριστής εδώ. Το στιλ ζωής είναι εξαιρετικό» ανέφερε αρχικά.

Η μεταγραφή του έκλεισε στα 13 εκατομμύρια ευρώ (συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης), γράφοντας ιστορία για τον Παναθηναϊκό ως η ακριβότερη πώληση του συλλόγου μέχρι σήμερα. Για αυτό δεν ήταν μια εύκολη απόφαση όπως ανέφερε: «Ήταν δύσκολο να φύγω, ήταν το κλαμπ όπου μεγάλωσα. Ήταν το σπίτι μου και έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Αλλά ήταν ώρα να κάνω το επόμενο βήμα. Και η Σπόρτινγκ ήταν η καλύτερη επιλογή».

Για το μεγάλο παιχνίδιμε την Πόρτο και τις δυνατές έδρες στην Πορτογαλία, ο Βαγιαννίδης δείχνει ξεκάθαρα πως όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά... ανυπομονεί: «Τα ντέρμπι είναι πάντα παιχνίδια που όλοι θέλουν να παίξουν. Τα βλέπουν όλοι, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι και πάντα να κερδίζουμε. Πάντα μου άρεσαν τα μεγάλα παιχνίδια. Το έζησα στην Ελλάδα, τώρα θέλω να το ζήσω εδώ. Ξέρω ότι είναι πολύ ανταγωνιστικά και δυνατά. έμαθα να παίζω σε τέτοιες καταστάσεις από μικρός. Όποιος έχει ζήσει το ελληνικό ντέρμπι ξέρει πόσο έντονη είναι η ατμόσφαιρα και η πίεση. Νομίζω ότι εδώ θα είναι παρόμοιο, με ίσως πιο υψηλό επίπεδο ομάδων και παικτών».

Τέλος ο διεθνής μπακ μίλησε για το μεγάλο του όνειρο και τους λόγους που τον έφεραν στη Σπόρτινγκ: «Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου από παιδί είναι να αγωνιστώ στο Champions League. Δεν το κατάφερα με τον Παναθηναϊκό, χάσαμε από την Μπράγκα. Ανυπομονώ να το ζήσω. Ήταν και ένας από τους λόγους που διάλεξα τη Σπόρτινγκ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίξουν έστω μία φορά στη διοργάνωση και, αν γίνεται, για πολλά χρόνια. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς».