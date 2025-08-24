Μπόρζες για Βαγιαννίδη: «Μπήκε καλά στο παιχνίδι και ενίσχυσε τη Σπόρτινγκ»
Θετικά είναι τα πρώτα δείγματα του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού να περνά στο ματς κόντρα στη Νασιονάλ ως αλλαγή στο 64' και να συμβάλει τα μέγιστα στο κομμάτι της δημιουργίας. Από ενέργειές του προέκυψαν τα τρία τελευταία γκολ των Λιονταριών, που επικράτησαν 4-1 στο ματς της 3ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος.
Ο τεχνικός της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, στις δηλώσεις που παραχώρησε μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στην απόδοση των νέων παικτών, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή του 23χρονου Έλληνα αμυντικού ήταν σημαντική.
Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος κόουτς για τις νέες προσθήκες:
«Το ομαδικό πνεύμα που υπάρχει στην ομάδαείναι φανταστικό. Ο Βαγιαννίδης μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και ενίσχυσε την ομάδα από τα δεξιά. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε τις μονομαχίες με τον Κουέντα»
