Ολυμπιακός: Άλλη μία μεταγραφή από σκάουτινγκ μηνών

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την τέταρτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, που είναι προϊόν σκάουτινγκ.

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει λοιπόν μέσα στο διήμερο και τη μεταγραφή του Αμπντούλι Μανέ, με την προοπτική να τον αφήσει δανεικό έως και το φθινόπωρο στην υποψήφια πρωταθλήτρια Σουηδίας Μιάλμπι, παρότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία τελευταία προσπάθεια να τον εντάξει άμεσα στο δυναμικό του, μάλλον όμως χωρίς σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας.

Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι με την άφιξη του Μανέ κλείνει στην Β΄ κατηγορίας Αλμερία (με Όρτα!) ο Τάλις, ο Βραζιλιάνος κυνηγός που είχε φτάσει τόσο κοντά στον Ολυμπιακό. Λογικό, αφού δεν είχε και μεγάλο νόημα να έπαιρναν οι «ερυθρόλευκοι» και τον Μανέ και τον Τάλις. Διότι μιλάμε για δύο παιδιά με αρκετές ομοιότητες, έτσι ώστε να προκύπτει η ανάγκη λήψης απόφασης για τον «ποιόν από τους δύο».

Βλέπετε, και οι δύο μοιάζουν αρκετά στο στιλ. Κυνηγοί που δεν είναι κλασικοί στράϊκερ, αλλά περισσότερο περιφερειακοί, που παίζουν όλες τις θέσεις μπροστά: πρώτος φορ, δεύτερος φορ, αλλά και εξτρέμ…Ίδιας ηλικίας (20 στα 21)…Ξένοι, χωρίς κοινοτικό διαβατήριο, και οι δύο…Όχι ιδιαίτερα καλοί στο ψηλό παιχνίδι…

Σίγουρα με διαφορά στην τιμή. Ο Τάλις 7 εκ. Ευρώ κι ο Μανέ 3,5 εκ. Ευρώ. Επίσης λογικό, καθότι ο μεν Βραζιλιάνος στην Παλμέϊρας, ο δε από την Γκάμπια στην Μιάλμπι και ξέρουμε πώς είναι αυτά.

Πολύ σημαντική διαφορά: Ο Μανέ είναι προϊόν σκάουτινγκ. Ο Τάλις ήταν πρόταση μάνατζερ. Στον Ολυμπιακό τον Μανέ τον παρακολουθούν εδώ και μήνες-θυμάμαι έγραφα στον Πρωταθλητή το όνομα του αν όχι από τον Απρίλιο, σίγουρα από αρχές Μαίου. Και μέσα από τις εισηγήσεις του σκάουτινγκ οι Πειραιώτες πήραν και τον Σιπιόνι και τον Νασιμέντο, όπως και τον Μπρούνο τον Γενάρη.

Άλλη διαφορά: ο Τάλις έχει στα πόδια του μόνο 13 παιχνίδια (4 βασικός και 9 αλλαγή) με την πρώτη ομάδα της Παλμέϊρας-κι από αυτά μόνο δύο στο Εθνικό πρωτάθλημα Βραζιλίας και τα υπόλοιπα 11 στο Παουλιστάο, στο τοπικό πρωτάθλημα, όπου έχει και δύο γκολ. Και τα δύο τελευταία παιχνίδια του είναι στην Κ20 της Παλμέϊρας.

Ο Μανέ έχει 51 παιχνίδια (37 βασικός και 14 αλλαγή) στα πόδια του με τη Μιάλμπι, 41 πρωταθλήματος και 10 Κυπέλλου, με 11 γκολ και 4 ασίστ στο ενεργητικό του. Επίσης όχι παράλογο, να παίζεις πιο εύκολα σε μία σουηδική ομάδα απ΄ ότι στην Παλμέϊρας.

Κατά κοινή ομολογία ο δεξιοπόδαρος κυνηγός από την Γκάμπια (1μ79) έχει δείξει ωραία πράγματα σε αυτό τον ενάμιση χρόνο που βρίσκεται στη Σουηδία, προερχόμενος από τα βάθη της Αφρικής. Γι΄ αυτό, άλλωστε, και το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού έκανε τόσο θερμή εισήγηση για την απόκτηση του. Και γι΄ αυτό ο σύλλογος έβαλε 3,5 εκ. Ευρώ στο τραπέζι για την απόκτηση του-συν 1,2 εκ. Ευρώ μπόνους επίτευξης στόχων.

Για τον αριστεροπόδαρο Τάλις (1μ840 αυτό που μπορώ να πω, για να είμαι ειλικρινής, είναι ότι μου άρεσε στα βιντεάκια που τον είδα. Μοιάζει εντυπωσιακός επιθετικός, με καλά τελειώματα. Από την άλλη, μου είχε κάνει εντύπωση διαβάζοντας στα ρεπορτάζ της Παλμέϊρας ότι ο προπονητής της, ο γνωστός μας από τον ΠΑΟΚ, Άμπελ Φερέϊρα, ενώ τον είχε προωθήσει στην πρώτη ομάδα τον Ιανουάριο λέγοντας γι΄ αυτόν καλά λόγια, πολύ γρήγορα τον άφησε εκτός πλάνων του, θεωρώντας τον ανέτοιμο και βάζοντας άλλους νεαρούς επιθετικούς-όχι μόνο τον επίσης 20αρη Βίτορ Ρόκε, αλλά και τον 19άρη Λουίγκι.

Όπως κι αν έχει, σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός πήρε έναν πολύ ταλαντούχο και πολυσύνθετο κυνηγό, όπως είναι ο Μανέ, τόσο για το μέλλον, όσο και για να βοηθήσει τον Γενάρη, όταν ο Ελ Κααμπί θα είναι στο Κόπα Άφρικα. Με πολύ σημαντικό ότι ο παίκτης θα είναι εδώ από τον Δεκέμβριο και άρα θα έχει ένα μήνα να προσαρμοστεί στην ομάδα.

Άσχετο:

Η Τζιρόνα για να πάρει τον Μπράϊαν Χιλ περιμένει, ιδανικά, να σπάσει ο παίκτης με την Τότεναμ το συμβόλαιο του, που λήγει σε ένα χρόνο. Να τον πάρει δηλαδή ως ελεύθερο και να υπογράψει μαζί του για τρία χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο, ως ελεύθερο πήρε πριν τέσσερις ημέρες από την Άστον Βίλα ένας άλλο Ισπανό, τον Άλεξ Μορένο, του οποίου το συμβόλαιο έληγε το καλοκαίρι του 2026, αλλά λύθηκε συναινετικά με τους Άγγλους.

Η δε ισπανική ομάδα δεν έχει πρόβλημα να περιμένει τον Χιλ και αναφορικά με την επιστροφή του στην δράση, καθότι ανέτοιμος μετά τον τραυματισμό του πριν 5,5 μήνες. Αρχικά είχαν πει ότι θα ήταν εντάξει για προπονήσεις στις 15 Ιουλίου, τώρα λένε για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πραγματικά το γύρισε θεαματικά το πράγμα ο Μεντιλίμπαρ με τα κεντρικά χαφ στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Από εκεί που ξεκίνησε με δύο πιο αμυντικογενείς μέσους (Γκαρθία, Έσε), εξάρια όπως λέμε, το τελείωσε με δύο πιο δημιουργικούς μέσους (Μουζακίτη, Νασιμέντο), οκτάρια όπως λέμε.

Μπορεί κάποιος να πει ότι ίσως θα ήταν πιο λειτουργικό να είχε η ομάδα ένα εξάρι κι ένα οκτάρι, αλλά ο Βάσκος έχει το πλάνο του. Μπορεί να είναι κι αυτός, τα δύο εξάρια (καθότι ο Έσε μπορεί να παίζει ως οκτάρι, αλλά εξάρι είναι), ένας από τους τρόπους με τους οποίους θέλει να έχει πίσω το μηδέν, με το σκεπτικό ότι ένα γκολ κάποια στιγμή θα το βάλει, κι άμα χρειαστεί να ρισκάρει, θα το κάνει στο τέλος, βρίσκοντας τον αντίπαλο πιο κουρασμένο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι