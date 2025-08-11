Έπειτα από εννιά χρόνια σχέσης Κριστιάνο Ρονάλντο και Χεορχίνα αρραβωνιάστηκαν, με τη σύντροφο του Πορτογάλου να κάνει τα αποκαλυπτήρια στα social media.

«Ναι, θέλω. Σε αυτήν και σε όλες μου τις ζωές». Με αυτή τη λεζάντα η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο και μητέρα των δυο παιδιών του, Χεορχίνα, αποκάλυψε την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον Πορτογάλο, ο οποίος δεν έκανε... εκπτώσεις στην επιλογή του δαχτυλιδιού.

Η σύντροφος του έμπειρου επιθετικού ανάρτησε το δαχτυλίδι των αρραβώνων στα social media, το οποίο έκλεψε την προσοχή από την κομψότητα και το μέγεθος. Πλήθος κόσμου έσπευσε να συγχαρεί το ζευγάρι κάτω από την ανάρτηση, το οποίο αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του έπειτα από εννέα χρόνια.

Θυμίζουμε πως Ρονάλντο και Χεορχίνα είναι μαζί από το 2016 όταν ο Πορτογάλος αγωνιζόταν ακόμα με τη φανέλα της Ρεάλ και μαζί έχουν αποκτήσει δυο παιδιά.