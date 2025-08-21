Επεισόδια Αργεντινή: Ξύλο μεταξύ συνοπαδών, σταμάτησαν να τον χτυπούν επειδή τους έδειξε το σήμα της Ιντεπεντιέντε στα ρούχα του! (vid)
Ο ποδοσφαρικός πλανήτης παλεύει ακόμα να χωνέψει τις θλιβερές εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου μετά τη διακοπή στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε και την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε για το Copa Sudamericana.
- Το απόλυτο χάος στην Αργεντινή: Αιματηρές συγκρούσεις οπαδών και τρεις νεκροί σε ματς του Copa Sudamericana
Αιματηρά επεισόδια, τρεις νεκροί και οπαδοί που συγκρούονταν στα τυφλά, δίχως να λογαριάζουν το παραμικρό.
Esta secuencia es espectacular. Están cagando a palazos a uno en la tribuna que era de INDEPENDIENTE. Les tuvo que mostrar el escudo en el pantalón para que dejaran de pegarle. pic.twitter.com/C2vi0qw4v0— Luciano García (@garcialuciano27) August 21, 2025
Είναι χαρακτηριστικό το video που είδε τελευταίο το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό εμφανίζεται ένας οπαδός της Ιντεπεντιέντε να... παρακαλά τους συνοπαδούς του να μην τον χτυπήσουν με μεγάλα ξύλα, δείχνοντάς τους το σήμα της ομάδας στη φόρμα του. Εν τέλει, αυτοί κατάλαβαν ότι επρόκειτο για Αργεντίνο και όχι Χιλιανό, τον άφησαν ήσυχο και κατευθύνθηκαν με μίσος προς τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ.
