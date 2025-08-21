Ολοένα και πιο τρομακτικές σκηνές βγαίνουν στη δημοσιότητα, μετά τα σοκαριστικά επεισόδια στο γήπεδο της Ιντεπεντιέντε.

Ο ποδοσφαρικός πλανήτης παλεύει ακόμα να χωνέψει τις θλιβερές εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου μετά τη διακοπή στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε και την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε για το Copa Sudamericana.

Αιματηρά επεισόδια, τρεις νεκροί και οπαδοί που συγκρούονταν στα τυφλά, δίχως να λογαριάζουν το παραμικρό.

Esta secuencia es espectacular. Están cagando a palazos a uno en la tribuna que era de INDEPENDIENTE. Les tuvo que mostrar el escudo en el pantalón para que dejaran de pegarle. pic.twitter.com/C2vi0qw4v0 — Luciano García (@garcialuciano27) August 21, 2025

Είναι χαρακτηριστικό το video που είδε τελευταίο το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό εμφανίζεται ένας οπαδός της Ιντεπεντιέντε να... παρακαλά τους συνοπαδούς του να μην τον χτυπήσουν με μεγάλα ξύλα, δείχνοντάς τους το σήμα της ομάδας στη φόρμα του. Εν τέλει, αυτοί κατάλαβαν ότι επρόκειτο για Αργεντίνο και όχι Χιλιανό, τον άφησαν ήσυχο και κατευθύνθηκαν με μίσος προς τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ.