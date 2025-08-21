Ολυμπιακός: Τι αποτελέσματα έχει φέρει ξεκινώντας το πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκη κεκλεισμένων των θυρών!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα αποτελέσματα που έχει φέρει ο Ολυμπιακός ξεκινώντας το πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκη κεκλεισμένων των θυρών!

Χρωστάω κάτι από χθες: Είχα γράψει ότι θα βάλω κάτι και για τον Ολυμπιακό ενόψει του αγώνα του με τον Αστέρα, όπως έγραψα χθες για τον Αστέρα.

Βλέπετε, ο δικός μου ο νταλγκάς πάνω απ΄ όλα είναι τα παιχνίδια και οι νίκες. Όταν κερδίζεις, όλα είναι καλύτερα. Τα πραγματικά προβλήματα στον Ολυμπιακό έρχονται όταν δεν κερδίζει…

Λοιπόν το παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης συνιστά την τέταρτη φορά που ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στο Καραϊσκάκη κεκλεισμένων των θυρών!

Μέσα στην τελευταία 20ετία είναι άλλες τρεις οι φορές που υποχρεώθηκε να ξεκινήσει πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι του υπό τέτοιες συνθήκες. Και τις τρεις, πάντως, κατάφερε να κερδίσει.

Στις 20 Αυγούστου 2023 νίκησε 2-0 τον Πανσερραϊκό με μεγάλη δυσκολία, καθώς στο 0-0 η ομάδα των Σερρών έχασε πέναλτι, ο δε Ολυμπιακός κλείδωσε το τρίποντο με το δεύτερο γκολ μόλις στο 87ο λεπτό κι αυτός από πέναλτι.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 (κορονοϊός) νίκησε 3-0 τον Αστέρα Τρίπολης, που κρατούσε το 0-0 έως το 59ο λεπτό.

Στις 19 Αυγούστου 2017 η νίκη βάσει σκορ ήρθε πιο εύκολα, 4-1 επί της Λάρισας, που όμως αντιστάθηκε έως το 74ο λεπτό, όσο δηλαδή το σκορ ήταν στο εύθραυστο 2-1.

Θα είναι λοιπόν η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα πέντε ετών που ο Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης σε πρεμιέρα του χωρίς κόσμο! Κι απομένει να δούμε αν θα κάνει το τρία στα τρία σε πρεμιέρες χωρίς κόσμο στο Καραϊσκάκη.

Ο αγώνας του το Σάββατο θα έχει την ιδιαιτερότητα ότι θα είναι κι αυτός ο πρώτος του Ολυμπιακού γενικά στη σεζόν, όπως και το 2020 πάλι με τον Αστέρα. Γιατί οι άλλες δύο πρεμιέρες ακολουθούσαν ευρωπαϊκά παιχνίδια: τρεις ημέρες πριν το 2-0 επί του Πανσερραϊκού είχε τη ρεβάνς 1-1 στο Βέλγιο με την πρόκριση επί της Γκενκ στο Γιουρόπα Λιγκ, ενώ τρεις ημέρες πριν το 4-1 επί της Λάρισας είχε το πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα (2-1 στον Πειριαά) για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι «ερυθρόλευκοι» και άλλες σεζόν είχαν δώσει κεκλεισμένων των θυρών το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους για το πρωτάθλημα, όμως όχι σε πρεμιέρα, αλλά την 2η αγωνιστική. Και τότε είχαν κερδίσει.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2005 ήταν η πιο εύκολη επικράτηση τους, ένα 5-0 επί του Πανιώνιου, ο οποίος είχε αντέξει μόνο μέχρι το 47ο λεπτό, οπότε κι είχε γίνει το 2-0.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2010 ήταν πιο δύσκολο το τρίποντο, ένα 2-0 επί της Κέρκυρας, με το δεύτερο γκολ στο 86.

Η σούμα λέει ότι και τις πέντε φορές που ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς κόσμο στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκη έχει κερδίσει και τις πέντε. Και δη με συνολικό σκορ 16-1 (!), παρότι σε γενικές γραμμές έβρισκε δυσκολίες. Προς το τέλος όμως των αγώνων πάντοτε τα κατάφερνε και συνήθως και με σκορ.

Να δούμε τώρα.

Άσχετο: Εδώ και ημέρες έχω καταγράψει ότι ο Κάρμο είναι για να συνεχίσει στην Ισπανία. Και δη όχι στη Βαλένθια. Κι όπως είδατε, βγήκε ότι η Σεβίλλη τον θέλει. Υπάρχει και κάτι από Ρωσία για τον Πορτογάλο στόπερ, αλλά τίποτα επίσημο.

Κι επειδή η αναφορά στο ρωσικό πρωτάθλημα για τον Κάρμο-κάτι περίμενε ο Ολυμπιακός από τη Ρωσία για τον Ορτέγκα. Αλλά το περίμενε από τις αρχές του καλοκαιριού και δεν έχει προκύψει τίποτα μέχρι τώρα. Αν και στις μεταγραφές ισχύει πολλές φορές αυτό που λένε, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.

Κατά τα άλλα ο Αργεντίνος αριστερός μπακ έχει κάνει μία προετοιμασία στην οποία μέσα από τα φιλικά έχουμε δει καλές και κακές στιγμές. Επιμένω ότι έχει επηρεαστεί ψυχολογικά από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι όταν έρχεται ένας παίκτης από τη Λατινική Αμερική, όσο περνάει ο καιρός προσαρμόζεται περισσότερο και γίνεται καλύτερος.

Εδώ με τον Ορτέγκα βλέπουμε το ανάποδο, να γίνεται χειρότερος, κάτι που προφανώς δεν έχει λογική, σε συνάρτηση και με την ηλικία του. Ξεκάθαρα δεν είναι ο παίκτης που δείχνει εδώ και κάμποσο καιρό.

