Αραούχο, Ιτούρμπε: Ασταμάτητοι σκόραραν στη νίκη της Σέρο Πορτένο (vid)
Η Σέρο Πορτένο δείχνει ότι διαθέτει το know-how για να μείνει στην κορυφή . Η ομάδα τπέρασε νικηφόρα από την έδρα της Γκουαρανί (4-3), σε ένα ματς με... γνώριμους πρωταγωνιστές, τον Σέρχιο Αραούχο και τον Χουάν Ιτούρμπε.
Οι δύο γνώριμοι της Super League συνεχίζουν να οδηγούν την Τσέρο στην κορυφή της βαθμολογίας. Το σκορ άνοιξε από νωρίς μόλις στο 8ο λεπτό, ο Αραούχο, όταν ο άλλοτε αρχηγός της ΑΕΚ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και έκανε το 0-1, βάζοντας την ομάδα του μπροστά.
Η συνέχεια ανήκε στον Ιτούρμπε, ο οποίος στο 30’ με εξαιρετική κεφαλιά έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην Σέρο.
Ο Αραούχο έφτασε τα 9 γκολ σε 14 παιχνίδια, ενώ ο Ιτούρμπε σκαρφάλωσε στα 14 γκολ σε 26 εμφανίσεις με τη φανέλα της Σέρο Πορτένο.
Δείτε τα γκολ των Αραούχο και Ιτούρμπε:
