Αδιανόητο ξύλο στο Ολίμπια - Σέρο Πορτένιο: Οπαδοί πήραν στο κυνήγι αστυνομικούς (vid)
Ένα... χάος προκλήθηκε στον αγώνα του πρωταθλήματος Παραγουάης, μεταξύ της Ολίμπια και της Σέρο Πορτένιο, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4).
Το παιχνίδι σταμάτησε για περίπου 1,5 ώρα, εξαιτίας επεισοδίων μεταξύ των οπαδών και της Εθνικής Αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν από την Βόρεια κερκίδα, όταν οι οπαδοί των «Ciclón» ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς.
Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν με βλήματα και σφαίρες από καουτσούκ, ενώ μια ομάδα οπαδών αφαίρεσε την ασπίδα ενός φρουρού. Η κατάσταση από ένα σημείο και μετά ξέφυγε, με τις εικόνες που κάνουν το γύρο του ίντερνετ να σοκάρουν.
🔴 Así molieron a golpes a un policía en Gradería Norte
🔸 Debido a los disturbios suspendieron el superclásico entre Olimpia y Cerro.#Comunidad1080 📻 pic.twitter.com/15zOwD4LMQ— Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 19, 2026
IMPACTANTE | HINCHA AUXILIA A POLICÍA EN MEDIO DEL CAOS.— AhoraPy (@Ahora_Py) April 19, 2026
En medio de los disturbios durante el Superclásico, se registró el momento en que un hincha asistió a un efectivo policial que habría sido reducido por barras.
La escena refleja la tensión vivida en las gradas y… pic.twitter.com/NvVljdC1O4
