Αδιανόητο ξύλο στο Ολίμπια - Σέρο Πορτένιο: Οπαδοί πήραν στο κυνήγι αστυνομικούς (vid)

Αδιανόητο ξύλο στο Ολίμπια - Σέρο Πορτένιο: Οπαδοί πήραν στο κυνήγι αστυνομικούς (vid)

Μανώλης Μακρόπουλος
Αδιανόητο ξύλο στο Ολίμπια - Σέρο Πορτένιο: Οπαδοί πήραν στο κυνήγι αστυνομικούς (vid)

bet365

Απίστευτες σκηνές στο ματς της Ολίμπια με τη Σέρο Πορτένιο, με τους οπαδούς να κυνηγούν και χτυπούν αστυνομικούς.

Ένα... χάος προκλήθηκε στον αγώνα του πρωταθλήματος Παραγουάης, μεταξύ της Ολίμπια και της Σέρο Πορτένιο, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4).

Το παιχνίδι σταμάτησε για περίπου 1,5 ώρα, εξαιτίας επεισοδίων μεταξύ των οπαδών και της Εθνικής Αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν από την Βόρεια κερκίδα, όταν οι οπαδοί των «Ciclón» ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν με βλήματα και σφαίρες από καουτσούκ, ενώ μια ομάδα οπαδών αφαίρεσε την ασπίδα ενός φρουρού. Η κατάσταση από ένα σημείο και μετά ξέφυγε, με τις εικόνες που κάνουν το γύρο του ίντερνετ να σοκάρουν.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Τελευταία Νέα