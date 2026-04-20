Απίστευτες σκηνές στο ματς της Ολίμπια με τη Σέρο Πορτένιο, με τους οπαδούς να κυνηγούν και χτυπούν αστυνομικούς.

Ένα... χάος προκλήθηκε στον αγώνα του πρωταθλήματος Παραγουάης, μεταξύ της Ολίμπια και της Σέρο Πορτένιο, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4).

Το παιχνίδι σταμάτησε για περίπου 1,5 ώρα, εξαιτίας επεισοδίων μεταξύ των οπαδών και της Εθνικής Αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν από την Βόρεια κερκίδα, όταν οι οπαδοί των «Ciclón» ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν με βλήματα και σφαίρες από καουτσούκ, ενώ μια ομάδα οπαδών αφαίρεσε την ασπίδα ενός φρουρού. Η κατάσταση από ένα σημείο και μετά ξέφυγε, με τις εικόνες που κάνουν το γύρο του ίντερνετ να σοκάρουν.

🔴 Así molieron a golpes a un policía en Gradería Norte



🔸 Debido a los disturbios suspendieron el superclásico entre Olimpia y Cerro.#Comunidad1080 📻 pic.twitter.com/15zOwD4LMQ April 19, 2026