Χατζηδιάκος: Κράτησε στην κορυφή την Κοπεγχάγη με δικό του γκολ (vid)
Σπουδαίο διπλό στην έδρα της Νόρτζελαντ πανηγύρισε η Κοπεγχάγη με υπογραφή του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο Έλληνας αμυντικός πέτυχε προσωρινά το 2-1 και χάρισε μια μεγάλη νίκη (3-1) στην ομάδα του, η οποία διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +3 από τη δεύτερη Μπρόντμπι με ματς περισσότερο. Το γκολ της νίκης ήρθε δια ποδός Χατζηδιάκου στο 75΄του αγώνα, όταν έπειτα από εκτέλεση φάουλ και αναστάτωση στην αντίπαλη άμυνα, η μπάλα στρώθηκε στον Έλληνα αμυντικό που εκτέλεσε από κοντά τον αντίπαλο γκολκίπερ για να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.
Pantelis Hatzidiakos | 🇩🇰 Nordsjaelland 1-2 Københavnpic.twitter.com/UnlxA9mvcP— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 15, 2025
