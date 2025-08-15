Ο Παντελής Χατζηδιάκος πήρε το... όπλο του κι έκρινε σε μεγάλο βαθμό τη νίκη της Κοπεγχάγης επί της Νόρτζελαντ με 3-1, διατηρώντας την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σπουδαίο διπλό στην έδρα της Νόρτζελαντ πανηγύρισε η Κοπεγχάγη με υπογραφή του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο Έλληνας αμυντικός πέτυχε προσωρινά το 2-1 και χάρισε μια μεγάλη νίκη (3-1) στην ομάδα του, η οποία διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +3 από τη δεύτερη Μπρόντμπι με ματς περισσότερο. Το γκολ της νίκης ήρθε δια ποδός Χατζηδιάκου στο 75΄του αγώνα, όταν έπειτα από εκτέλεση φάουλ και αναστάτωση στην αντίπαλη άμυνα, η μπάλα στρώθηκε στον Έλληνα αμυντικό που εκτέλεσε από κοντά τον αντίπαλο γκολκίπερ για να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.