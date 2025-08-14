Παναθηναϊκός: Η Ουτρέχτη έστειλε τη Σερβέτ στο Τριφύλλι ή στη Σαχτάρ
Η Ουτρέχτη δεν είχε ορέξεις για... περιπέτειες απέναντι στη Σερβέτ. Μετά το υπέρ τους 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, οι Ολλανδοί και στη ρεβάνς με 2-1 και προκρίθηκαν πανηγυρικά στα play-offs του Europa League. Από την άλλη, η Σερβέτ περιμένει να μάθει τον ηττημένο του ζευγαριού Σαχτάρ - Παναθηναϊκός για τα play-offs του Conference League.
Στα του ματς, μετά από ένα ήσυχο πρώτο μέρος, η Ουτρέχτη βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 57' με τον Γένσεν, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την πρόκριση. Ο ίδιος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 74', με την Σερβέρ απλώς να μειώνει σε 2-1 με το πέναλτι του Τζαλόου.
