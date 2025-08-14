Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ: Τα highlights, τα πέναλτι και η απονομή των Παριζιάνων (vid)
Ανέβηκε το... βουνό η Παρί Σεν Ζερμέν και κατέκτησε το πρώτο Super Cup της ιστορίας της. Με απόλυτα δραματικό τρόπο, αφού έμεινε πίσω με δύο γκολ κόντρα στην Τότεναμ αλλά επέστρεψε στο φινάλε με ήρωες τον Κανγκ-Ιν Λι και τον Γκονσάλο Ράμος και στα πέναλτι «λύγισε» τους Spurs για να επιβάλει την ισχύ της και να δει τον Μαρκίνιος, μετά το Champions League, να σηκώνει ακόμα μια ευρωπαϊκή κούπα. Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς.
