Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ: Με Ρομέρο και... λάθος Σεβαλιέ το 2-0 των Spurs (vid)
Φουλ τις μηχανές για την κατάκτηση του Super Cup Ευρώπης έβαλε η Τότεναμ, η οποία έγραψε το 2-0 νωρίς στο β΄μέρος κόντρα στην Παρί με κεφαλιά του Ρομέρο.
Ισχυρό προβάδισμα απέκτησε η Τότεναμ και μάλιστα από νωρίς στο β΄μέρος. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέδρο Πόρο με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Ρομέρο πήρε ολομόναχος τη σκαστή κεφαλιά που ξεγέλασε τον νέο γκολκίπερ της Παρί Σεν Ζερμέν, Σεβαλιέ. Ο Γάλλος δεν υπολόγισε καλά την πορεία της μπάλας και την είδε να καταλήγει στο βάθος της εστίας, με τους Spurs να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 48΄.
