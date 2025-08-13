Φουλ τις μηχανές για την κατάκτηση του Super Cup Ευρώπης έβαλε η Τότεναμ, η οποία έγραψε το 2-0 νωρίς στο β΄μέρος κόντρα στην Παρί με κεφαλιά του Ρομέρο.

Ισχυρό προβάδισμα απέκτησε η Τότεναμ και μάλιστα από νωρίς στο β΄μέρος. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέδρο Πόρο με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Ρομέρο πήρε ολομόναχος τη σκαστή κεφαλιά που ξεγέλασε τον νέο γκολκίπερ της Παρί Σεν Ζερμέν, Σεβαλιέ. Ο Γάλλος δεν υπολόγισε καλά την πορεία της μπάλας και την είδε να καταλήγει στο βάθος της εστίας, με τους Spurs να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 48΄.