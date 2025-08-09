Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη παίζει σε αρκετά μεταγραφικά σενάρια, όμως η Μπενφίκα δεν πρόκειται να πέσει κάτω από την ρήτρα του.

Με την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο να καταλήγει σε φιάσκο για τη Νιούκαστλ, καθώς ο παίκτης προτίμησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη άρχισε να παίζει έντονα στο ρεπορτάζ της αγγλικής ομάδας.

Μόνο που η συγκεκριμένη περίπτωση μόνο εύκολη δεν είναι για τους «Ανθρακωρύχους», καθώς μπορεί να έχουν χρήματα για να ξοδέψουν στη μεταγραφική αγορά, ωστόσο για τον Έλληνα επιθετικό θα πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η ρήτρα του Παυλίδη στη Μπενφίκα

Βλέπετε, ο 26χρονος επιθετικός αποτελεί τον βασικό στράικερ των Πορτογάλων και, χωρίς υπερβολή, έχουν χτίσει την ομάδα της νέας σεζόν πάνω του. Οπότε, για να δώσουν το «ΟΚ» για την παραχώρησή του, θα πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί οικονομικά...

Κάτι που σημαίνει ότι όποια ενδιαφερόμενη, είτε αυτή είναι η Νιούκαστλ είτε κάποια άλλη, θα πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του με τη Μπενφίκα.

Σε τι ύψος φτάνει αυτή; Στα 100 εκατομμύρια, όπως αναφέρει χθεσινό δημοσίευμα της A Bola, που ουσιαστικά απάντησε στα βρετανικά δημοσιεύματα για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Μάλιστα, όπως τονίζεται, η Μπενφίκα δεν είναι διατεθειμένη να... πέσει ούτε ένα εκατομμύριο από το ποσό αυτό.

Το βιογραφικό του Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκίνησε από την ακαδημία Bebides 2000 και, στα 16 του, μετακόμισε στη Γερμανία για να υπογράψει στη Μπόχουμ, όπου έκανε το ντεμπούτο του το 2016.

Έγινε διεθνής με την Ελλάδα το 2019 και έχει 48 συμμετοχές με 9 γκολ, ενώ στην Ολλανδία, με την Αλκμααρ διακρίθηκε ως κορυφαίος σκόρερ της Eredivisie το 2024.

Τον Ιούλιο του 2024 μεταπήδησε στη Μπενφίκα με μεταγραφή ύψους περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Πέρυσι, με την πορτογαλική ομάδα, σε 57 αγώνες πέτυχε 30 γκολ, ενώ έδωσε και 12 ασίστ.

