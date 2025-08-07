Βρήκε τη νέα του ομάδα ο Ντούσαν Τάντιτς!

Ο Ντούσαν Τάντιτς ετοιμάζεται να φτιάξει βαλίτσες για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν τη συμφωνία με την Αλ Ουάχντα.

Ακόμα ένα μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού οδεύει προς το τέλος του, με τον Ντούσαν Τάντιτς να ετοιμάζεται να υπογράψει στην Αλ Ουάχντα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα.

Μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Φενέρμπαχτσε, ο πρώην αρχηγός του Άγιαξ έμεινε ελεύθερος και, ως εκ τούτου, αποτέλεσε ελκυστική περίπτωση για αρκετές ομάδες, μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός.

Ο Σέρβος είχε ακουστεί έντονα για τους πειραιώτες ειδικά όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το όνομά του έγινε αντικείμενο συζητήσεων για αρκετές εβδομάδες, μέχρι που η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» διέψευσε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme için her konuda anlaştı.



[✍️Ahmed Ragab] pic.twitter.com/APkoWuJ3L8 August 7, 2025

Η καριέρα του Ντούσαν Τάντιτς

Την τελευταία διετία, ο Τάντιτς αγωνιζόταν στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε, πραγματοποιώντας πλούσιες σεζόν. Συνολικά, κατέγραψε 109 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με 29 γκολ και 35 ασίστ.

Ο ίδιος έχει αγωνιστεί και στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τις φανέλες των Τβέντε και Γκρόνιγκεν την περίοδο 2010-2014, προτού μεταγραφεί στην Premier League για τη Σαουθάμπτον.

Στους Αγίους έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας του, παραμένοντας στην ομάδα για τέσσερα χρόνια. Κατέγραψε 162 εμφανίσεις, σημειώνοντας 24 γκολ και μοιράζοντας 33 ασίστ, προτού πάρει μεταγραφή και πάλι για το ολλανδικό πρωτάθλημα το 2018, αυτή τη φορά για τον Άγιαξ.

Στον Άίαντα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς κρίκους της ομάδας που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2018/2019, ενώ παρέμεινε για πέντε χρόνια, μετρώντας 241 εμφανίσεις, 105 γκολ και 112 ασίστ.