Υπό... άκρα μυστικότητα και προς έκπληξη όλων, η Πόρτο ανακοίνωσε μπροστά στο κοινό της την απόκτηση του Λουκ Ντε Γιονγκ!

Η μεταγραφή του Λουκ Ντε Γιονγκ στην Πόρτο ήταν κάτι σαν... επτασφράγιστο μυστικό για τους Δράκους που αιφνιδίασαν άπαντες όχι τόσο με τον τρόπο που ανακοίνωσαν τον Ολλανδό επιθετικό, αλλά με το πώς κατάφεραν να το κρατήσουν κρυφό ως την τελευταία στιγμή!

Το απόγευμα της Κυριακής (3/8) και λίγο πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης της Πόρτο με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Ντραγκάο», η ομάδα επεφύλασσε μία ευχάριστη έκπληξη στους οπαδούς της, αλλά και στους... δημοσιογράφους.

Very cool that Porto were able to keep the signing of de Jong completely under wraps and thus able to announce him at the Estádio do Dragão as part of their 25/26 squad presentation!



