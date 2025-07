Η Μπαρτσελόνα ακυρώνει το ταξίδι της στην Ασία, με αποτέλεσμα να αλλάζουν τα πλάνα του Χάνσι Φλικ και η ομάδα να αναζητά εναλλακτικές για την καλοκαιρινή προετοιμασία της.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ακύρωση της προετοιμασίας της στην Ασία και ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή (27/7) στην Ιαπωνία απέναντι στη Βίσελ Κόμπε, λόγω παραβίασης συμβολαίου από τους διοργανωτές.

Η ομάδα επρόκειτο να αναχωρήσει την Πέμπτη (24/7) για να ξεκινήσει την καλοκαιρινή της περιοδεία, ωστόσο το ταξίδι ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, γεγονός που ανατρέπει τον αρχικό προγραμματισμό του Χάνσι Φλικ ενόψει της νέας σεζόν.

Ο λόγος της ακύρωσης ήταν ότι ο διοργανωτής δεν τήρησε τους όρους του συμβολαίου, με αποτέλεσμα και τα άλλα δύο φιλικά των «Μπλαουγκράνα» που είχαν κατά σειρά με την Σεούλ (31/7) και την Νταεγκού (4/8) να είναι στον «αέρα» και η διεξαγωγή τους θα κριθεί από το αν δοθούν οι αναγκαίες εγγυήσεις.

Η Μπαρτσελόνα είχε προγραμματίσει να εισπράξει περίπου 15 εκατ. ευρώ από ολόκληρη την περιοδεία στην Ασία, μετά από τρία συνεχόμενα καλοκαίρια προετοιμασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως θα χρειαστεί να στραφούν σε εναλλακτικές.

Τελευταίος φιλικός αγώνας για τους Μπλαουγράνα θα είναι αυτός με την Κόμο στις 10 Αυγούστου στην Ισπανία.

🚨 | The club will now directly fly to South Korea and will skip the Japan tour, the reason being the match organisers' failure to fulfil their payment obligations towards Barça



Tomorrow, the club will train normally at Ciutat Esportiva in BCN



[h/t @JijantesFC] pic.twitter.com/V1hx8QwFRX