Η Μπέτις στο «πλευρό» της Μπαρτσελόνα, μετά τη βαριά ηττα από την Ατλέτικο

Η Μπέτις με ένα χιουμοριστικό ποστ στα κοινωνικά δίκτυα, έδειξε τη «στήριξη» της στη Μπαρτσελόνα, μετά τη βαριά ήττα των Καταλανών από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τη περασμένη Πέμπτη (12/02) ύπεταξε τη Μπαρτσελόνα στα πλαίσια του πρώτου ημιτελικού του Copa Del Rey, επικρατώντας με το επιβλητικό 4-0, χάρη στα γκολ των Έρικ Γκαρσία (7' αυτογκολ), Αντουάν Γκριεζμάν (14'), Αντεμόλα Λούκμαν (33') και Χούλιαν Άλβαρεζ (45+2).

Το αποτέλεσμα αυτό φυσικά και δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από ένα άλλο «θύμα» των ροχιμπλάνκος, τη Ρεάλ Μπέτις, η οποία ηττήθηκε με την σειρά της με 5-0 από την ομάδα του Σιμεόνε, στο προηγούμενο γύρο του Κυπέλλου Ισπανίας.

Πιο συγκεκριμένα οι Ανδαλουσιανοί μέσω του αγγλώφωνου λογαριασμού τους στα κοινωνικά δίκτυα, ήθελαν να δείξουν τη «στήριξη» τους στους Καταλανούς, καθώς αμφότεροι ήττηθηκαν με μεγάλα σκορ από τον ίδιο αντίπαλο, με τον σύλλογο να χρησιμοποιεί ένα αρκετά γνωστό meme προκειμένου να δείξει πως καταλαβαίνει τι αισθάνονται οι Μπλαουγκράνα, αφού και οι ίδιοι είχαν βρεθεί σε παρόμοια θέση μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα.

Αναλυτικότερα, στη φωτογραφία απεικονίζονται δυο άνθρωποι, ο ένας με σήμα της Μπαρτσελόνα και ο άλλος με αυτό της Μπέτις, να αγκαλιάζονται και την λεζάντα να γράφει «I know that feeling, bro» (Ξέρω αυτό το συναίσθημα, αδερφέ).

Φυσικά, η Μπέτις ήθελε να τρολάρει τη Μπαρτσελόνα, καθώς είχε δεχθεί πέντε γκολ από εκείνη στην εντός έδρας ήττα της ομάδας του Πελεγκρίνι με 3-5 από το σύνολο του Φλικ και βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να πάρει την «εκδίκηση» της, κάνοντας παράλληλα και λίγο αυτοκριτική.