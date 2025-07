Ο Χιμένες σκόραρε για το Μεξικό και πανηγύρισε σαν τον Ζότα

Ο Ραούλ Χιμένες απέτισε συγκινητικό φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα μετά το γκολ που έβαλε για το Μεξικό εναντίον της ΗΠΑ στο τελικό του Concacaf Gold Cup.

Ο Μεξικανός επιθετικός Ραούλ Χιμένες απέτισε συγκινητικό φόρο τιμής στον πρώην συμπαίκτη του Ντιόγκο Zότα, μετά το κρίσιμο γκολ της ισοφάρισης εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στον τελικό του CONCACAF Gold Cup τα ξημερώματα της Δευτέρας (07//07).

Ο Χιμένες ισοφάρισε για το Μεξικό στο 27ο λεπτό με ένα ωραίο σουτ και στη συνέχεια έστρεψε τις σκέψεις του στον Ζότα, τον αστέρα της Λίβερπουλ που έχασε τραγικά τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα στην Ισπανία την Πέμπτη (03/07), μαζί με τον αδερφό του Αντρέ.

Αφού το σουτ του πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα των ΗΠΑ, Ματ Φριζ, ο Χιμένες πανηγύρισε για λίγο με τους συμπαίκτες του προτού καθίσει στο χλοοτάπητα του NRG Stadium, βγάλει μια φανέλα του Μεξικού με το όνομα και τον αριθμό του Ζότα (20) και μιμηθεί τον εαυτό του να παίζει βιντεοπαιχνίδι, πανηγυρισμός που συνήθιζε να κάνει ο αδικοχαμένος Πορτογάλος.

Ο Χιμένες, που τώρα αγωνίζεται στη Φούλαμ, και ο Ζότα έγιναν στενοί φίλοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στην ομάδα της Premier League, Γουλβς, από το 2018 έως το 2020.

Raul Jimenez hit Diogo Jota's FIFA celebration and held up a jersey with his name after equalizing for Mexico.



They played together for two seasons at Wolves ❤️ pic.twitter.com/V0Po9VUDoo

— ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2025

«Ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης», είχε δηλώσει ο Μεξικανός στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

«Μοιραστήκαμε πολλές όμορφες στιγμές, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι αυτού που πέτυχαν οι Γουλβς εκείνη την εποχή. Είναι πολύ δύσκολο να μαθαίνεις τέτοια νέα για κάποιον τόσο κοντινό σου άνθρωπο που ήταν και ένας σπουδαίος φίλος».

Raul Jimenez spoke today about Diogo Jota's passing.



"He was a great teammate. We shared many beautiful moments being important parts of what Wolves achieved in those times. It’s very tough to learn this type of news about someone so close to you and who was a great friend." pic.twitter.com/Ug3TBjpt34

— Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) July 5, 2025