Ο Ζοάο Φέλιξ δεν δίστασε να δηλώσει πως είναι ζεστός στο να επιστρέψει στη Μπενφίκα από την οποία έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο ποδόσφαιρο.

Στην ομάδα που τον ανέδειξε ποδοσφαιρικά είναι έτοιμος να επιστρέψει ο Ζοάο Φέλιξ. Ο 25χρονος, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα των Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και πέρυσι ήταν δανεικός στη Μίλαν, φαίνεται... ζεστός στο να επιστρέψει στη Μπενφίκα.

Ο ίδιος, με δήλωσή του έκανε σαφές πως:

«Το να βλέπω τον προπονητή Μπρούνο Λάγκε, κάποιον που γνωρίζω και που ήταν σημαντικός για την καριέρα μου, μετράει θετικά στην απόφασή μου για το μέλλον και βλέπω με καλό μάτι την επιστροφή στην Μπενφίκα», είπε αρχικά και συμπλήρωσε μιλώντας στην εφημερίδα CM Jornal:

«Και είναι, ίσως, το ενδεχόμενο προς το οποίο κλίνω περισσότερο...».

