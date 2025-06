Παρά τη φημολογία περί επιστροφής του στην Ευρώπη, ο Νεϊμάρ δήλωσε πίστη στη Σάντος και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο μαζί της.

Ακούστηκαν τα... μύρια όσα περί επιστροφής του στην ελίτ και την Ευρώπη, όμως ο Νεϊμάρ δεν πάει πουθενά! Ο Βραζιλιάνος σταρ αποφάσισε να μη γυρίσει την πλάτη του στην ομάδα που τον ανέδειξε και τον στήριξε στην πιο δύσκολη περίοδο της καριέρας του και μένει στο «σπίτι» του.

Ο λόγος φυσικά για τη Σάντος, που ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της. Ο 33χρονος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στον σύλλογο τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2025, ενώ διατηρεί και οψιόν για περαιτέρω επέκταση. Σε 14 εμφανίσεις μετά την επιστροφή του στη Σάντος ο Νεϊμάρ μέτρησε 3 γκολ και 3 ασίστ.

Onde tudo começou. Onde nunca vai acabar! ♾️



Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo. pic.twitter.com/IJx1HfYakx