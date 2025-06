Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην αναμέτρηση της Αλ Αχλί Τρίπολης με την Αλ Ιτιχάντ στη Λιβύη, με αποτέλεσμα το ματς να διακοπεί οριστικά.

Εικόνες χάους στιγμάτισαν την αναμέτρηση μεταξύ της Αλ Αχλί Τρίπολης και της Αλ Ιτιχάντ για το πρωτάθλημα Λιβύης την περασμένη Τετάρτη (18/06). Το ντέρμπι μπορεί να διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, όμως προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οπαδοί των γηπεδούχων έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και οδήγησαν το ματς σε οριστική διακοπή.

Αιτίες στάθηκαν αρχικά η αποβολή παίκτη της Αλ Αχλί Τρίπολης στο 23ο λεπτό και στη συνέχεια το γκολ που σημείωσε η Αλ Ιτιχάντ στο 39'. Τότε, εκατοντάδες οπαδοί των γηπεδούχων εμφανίστηκαν στα πάνω διαζώματα της κερκίδας κρατώντας φωτοβολίδες. Στιγμές μετά όρμησαν μέσα στο γήπεδο, με τους παίκτες των φιλοξενούμενων να τρέχουν πανικόβλητοι προς κάθε κατεύθυνση.

