Νεϊμάρ: «Ο κόσμος νομίζει ότι πάω σε πάρτι κάθε μέρα, δεν είναι εύκολο να φτάσεις εδώ που είμαι»

Ο Βραζιλιάνος μίλησε στα πλαίσια φιλανθρωπικού αγώνα, αποκαλύπτοντας πως έφτασε κοντά σε μια ομάδα για το Μουντιάλ Συλλόγων, ενώ ξέσπασε για τα όσα γράφονται γύρω από το όνομά του.

Μπορεί να μην αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, εκεί όπου βρίσκονται τα περισσότερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ωστόσο ο Νεϊμάρ φροντίζει να προσφέρει όμορφες στιγμές. Ο Βραζιλιάνος έδωσε το «παρών» σε φιλανθρωπικό αγώνα, και, πέρα από τα highlights που προσέφερε στο γήπεδο, φρόντισε να δώσει και ειδήσεις.

Αρχικά, αποκάλυψε πως είχε έρθει σε συζητήσεις με διάφορους συλλόγους προκειμένου να παίξει στο Μουντιάλ Συλλόγων, φτάνοντας πολύ κοντά στη Φλουμινένσε, ωστόσο το deal δεν ολοκληρώθηκε, αφού ο ίδιος αποφάσισε πως δεν ήταν στο 100% από πλευράς ετοιμότητας.

Πέραν αυτού, ο 33χρονος ξέσπασε αναφορικά με όσα γράφονται γύρω από το όνομά του, τονίζοντας ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να κάνει την καριέρα και την πορεία που έχει ο ίδιος.

«Ο κόσμος έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για μένα. Όλοι πιστεύουν ότι τα πάρτι που έκανα, τα πανηγύρια και τα καρναβάλια που πήγαινα, ήταν κάθε μέρα, όλες τις ώρες, και όχι όταν μπορούσα να τα κάνω αυτά, τις ημέρες που είχα ρεπό ή στις διακοπές» είπε και πρόσθεσε «Βρίσκομαι σε μια σπουδαία φάση εδώ και 15 χρόνια, παίζοντας για σπουδαίες ομάδες και αποτελώντας μέλος της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Αυτό απαιτεί πολλή αφοσίωση, πρέπει να θυσιάσεις πολλά, ξέρω για τι μιλάω. Δεν είναι εύκολο να φτάσεις εδώ. Είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα κάνω».

🚨💣 Neymar Jr reveals: “I was close to joining Fluminense for the FIFA Club World Cup, it was a serious chance”.



“I decided not to proceed and stay at Santos to recover as I’m not 100% fit yet and I want to be in my best condition as soon as possible”. pic.twitter.com/D9ZmYN6nlh