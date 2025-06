Το γαλλικό ποδόσφαιρο και η Λυών αποχαιρέτησαν έναν θρύλο τους, τον Μπερνάρ Λακόμπ, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Θλίψη στο γαλλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Μπερνάρ Λακόμπ, σε ηλικία 72 ετών. Ο παλαίμαχος Γάλλος επιθετικός υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ποδοσφαίρου τη δεκαετία του ’70 και του ’80.

Είχε σημειώσει 12 γκολ σε 38 συμμετοχές με τους Τρικολόρ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1984, δίπλα στον Μισέλ Πλατινί. Ένα από τα πιο γνωστά του γκολ ήταν αυτό στο Μουντιάλ του 1978 απέναντι στην Ιταλία, όταν σκόραρε μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, το ταχύτερο γκολ της Γαλλίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι και σήμερα.

Σε συλλογικό επίπεδο, παραμένει ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στη Ligue 1 με 255 γκολ σε 497 αγώνες, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Λυών, της Σεντ Ετιέν και της Μπορντό.

Η Λυών, όπου ο Λακόμπ αγωνίστηκε 258 φορές και υπηρέτησε αργότερα ως προπονητής και παράγοντας, τον αποχαιρέτησε με συγκινητικό μήνυμα στα social media.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe.



Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l’Olympique Lyonnais et du football.



Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de… pic.twitter.com/z0rbeeJ2AN