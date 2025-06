Ο Γκάρεθ Μπέιλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Πλίμουθ Άργκαϊλ από αμερικανικό επενδυτικό fund, σύμφωνα με πληροφορίες της «Telegraph».

Ο Γκάρεθ Μπέιλ ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο αυτή τη φορά όχι ως παίκτης, αλλά ως επενδυτής. Ο Ουαλός σταρ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ηγηθεί αμερικανικής επενδυτικής πρότασης για την εξαγορά της Πλίμουθ Άργκαϊλ, σύμφωνα με τη «Telegraph».

Παρότι ο Μπέιλ δεν έχει καμία προσωπική σχέση με την ομάδα, το όνομά του συνδέεται πλέον με ένα αμερικανικό fund που ενδιαφέρεται να αποκτήσει μετοχές στον σύλλογο. Στο ίδιο μονοπάτι βαδίζουν και άλλοι σταρ του αθλητισμού, όπως ο Λούκα Μόντριτς μπήκε πρόσφατα στη Σουόνσι, ο Τομ Μπρέιντι στην Μπέρμιγχαμ, ενώ οι γκόλφερ Τόμας και Σπιθ αγόρασαν μετοχές στη Λιντς.

CLUB ANNOUNCEMENT



We are delighted to embark on a new era at AFC Croydon Athletic, subject to final FA and league approval. This has been the culmination of many months of discussions.



Further details to follow in due course. pic.twitter.com/zruFM751nf