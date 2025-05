Μια... περίεργη κατάσταση αναμένεται να λάβει χώρα στο πρωτάθλημα Κροατίας, καθώς λόγω των μεγάλων αποστάσεων στις πόλεις των επίδοξων πρωταθλητών, το τρόπαιο του τίτλου θα παραδοθεί με... ελικόπτερο!

Πρωτόγνωρες σκηνές θα διαδραματιστούν στην Κροατία, στην αυριανή (25/5) τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, το οποίο βρίσκεται στην «κόψη του ξυραφιού».

Ριέκα και Ντιναμό Ζάγκρεμπ ισοβαθμούν στην κορυφή με 62 πόντους, με την πρώτη ωστόσο να υπερτερεί και να χρειάζεται απλώς νίκη επί της Σλάβεν Μπελούπο, για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Όσον αφορά τη Ντινάμο, αντιμετωπίζει τη Βαρατζίν, και θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τη Ριέκα για να στεφθεί εκείνη πρωταθλήτρια Κροατίας. Μέσα... στο παιχνίδι είναι και η Χάιντουκ Σπλιτ, η οποία ναι μεν είναι στο -2 (60β.), έχει όμως και εκείνη τις πιθανότητές της, με την ομάδα του Μάρκο Λιβάγια να παίζει στην έδρα της Σίμπενικ.

Το παράδοξο βέβαια της ιστορίας αφορά το τρόπαιο και την παράδοσή του. Αρχικά, η σκέψη της Ομοσπονδίας ήταν η κούπα του πρωταθλητή να βρίσκεται σε κάποιο σημείο μεταξύ Ριέκας και Ζάγκρεμπ, που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για πρωτιά. Ωστόσο, ένας χορηγός προσφέρθηκε να ναυλώσει... ελικόπτερο για ταχύτερη μεταφορά, και έτσι το φετινό τρόπαιο θα παραδοθεί από... αέρος!

