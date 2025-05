Προς φινάλε... θρίλερ οδεύει το πρωτάθλημα στην Κροατία, καθώς την επερχόμενη τελευταία αγωνιστική, τρεις ομάδες διεκδικούν τον τίτλο.

Μία στροφή πριν από το τέλος και η υπόθεση τίτλος στην Κροατία έχει πάρει φωτιά. Μπορεί πριν λίγο καιρό η Ριέκα να ήταν το αδιαμφησβήτητο φαβορί, όμως η ήττα της από την Χάιντουκ την περασμένη αγωνιστική αναζωπύρωσε τις ελπίδες τόσο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ όσο και της ίδιας της Χάιντουκ Σπλίτ.

Όπως έχουν τα πράγματα αυτήν την στιγμή, Ριέκα και Ντιναμό ισοβαθμούν στους 62 βαθμούς με την πρώτη να έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία, άρα και στο πρωτάθλημα και ακολουθεί στους 60 η Χάιντουκ που όμως έχει την διαφορά σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, δηλαδή σε περίπτωση που οι συνδιεκδικήτριες της έρθουν ισόπαλες εκείνη θα είναι η πρωταθλήτρια.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής έχει ως εξής. Η πρωτοπόρος Ριέκα υποδέχεται την Σλάβεν Μπελούπο, που βρίσκεται στην 5η θέση και θέλει την νίκη για να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για την 4η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Conference League, και με νίκη της θα στεφθεί πρωταθλήτρια. Βέβαια, η Σλάβεν θα έχει άλλη μία ευκαιρία αν δεν τα καταφέρει μέσω του πρωταθλήματος να παλέψει για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, μιας και αγωνίζεται στον τελικό του κυπέλλου, πάλι με την Ριέκα.

Από την άλλη μεριά, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ υποδέχεται την Βαρατζίν, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση και θέλει και εκείνη με την σειρά της να εξασφαλίσει Ευρώπη, κι αναζητά στραβοπάτημα της Ριέκα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Κάπου εκεί μπαίνει στην εξίσωση και η περίπτωση της Χάιντουκ Σπλιτ του πρώην κιτρινόμαυρου Μάρκο Λιβάγια, η οποία έχει 60 βαθμούς και ελάχιστες πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα, για το οποίο χρειάζεται είτε να χάσουν οι συνδιεκδικήτριες της, είτε να έρθουν ισόπαλες και η ίδια να επικρατήσει της Σιμπένικ εκτός έδρας.

To win 🏆 HNL 🇭🇷:



67% 🇭🇷 Rijeka

27% 🇭🇷 Dinamo

6% 🇭🇷 Hajduk



To finish 4th (possible 🟢 UECL Q2):



68% 🇭🇷 Varaždin

16% 🇭🇷 Slaven

16% 🇭🇷 Istra



🚨 Check our FMD Simulator to test how each result affect probabilities in 🇭🇷 HNL! pic.twitter.com/ntY2QRPGyq

— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 18, 2025

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή όλα είναι ρευστά και μπορεί να αλλάξουν τελευταία αγωνιστική η Κροατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βρήκε μία κυριολεκτικά μέση λύση. Ο πρόεδρος της μαζί με το τρόπαιο του πρωταθλήματος θα βρίσκονται σε κάποιο σημείο της Εθνικής Οδού ανάμεσα στη Ριέκα και το Ζάγκρεμπ που είναι οι πιθανότερες πρωταθλήτριες και θα περιμένει την οριστική κατάληξη αυτής της συγκλονιστικής σεζόν, για να δει που θα καταλήξει το τρόπαιο. Το σημείο όπου θα βρίσκεται είναι περίπου μία ώρα μακριά από τις δύο πόλεις, αλλά σχεδόν δύο ώρες μακριά από το Σιμπένικ, εκεί όπου θα παίζει η Χάιντουκ με τις ελάχιστες ελπίδες τίτλου.

More crazy stories from Croatia 🇭🇷.



📝 Media report that the president of the Croatian Football Federation (and the original league trophy 🏆 with him) will wait for the outcome of the 3-way title race on Sunday somewhere near the highway.



🚗 When it becomes clear who will win… pic.twitter.com/fvHSeGMnRr

— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 19, 2025