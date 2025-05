Απονομή στην Ιταλία (;) και χαμός για τα «αστέρια»!

Νάπολι και Ίντερ μπορεί να φτάσουν μέχρι το… μπαράζ για τον τίτλο, το τρελό σενάριο με την πιθανή ισοβαθμία Γιουβέντους και Ρόμα, ο μεγάλος «τελικός» της Φόρεστ και τα «κομπιουτεράκια» στη Serie A. Όλα στα Crazy Stats!

Το βράδυ της Παρασκευής θα κριθεί ο τίτλος στη Serie A ανάμεσα σε Νάπολι και Ίντερ. Μπορεί και όχι, βέβαια, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας οι δυο τους θα δώσουν τον μεγάλο «τελικό» την επόμενη εβδομάδα.

Οι Partenopei βρίσκονται στο +1 στην κορυφή και υποδέχονται την Κάλιαρι, έχοντας την κατάσταση στα χέρια τους. Βέβαια, ποτέ τα πράγματα δεν είναι όσο απλά δείχνουν. Η Νάπολι κέρδισε το μεταξύ τους ματς για τον πρώτο γύρο, όμως πρέπει να γυρίσουμε στη σεζόν 2018-19, για να βρούμε την τελευταία φορά που κέρδισε και τα 2 ματς.

Επίσης, και τα 3 μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα, που διεξήχθησαν στον δεύτερο γύρο έληξαν ισόπαλα με το ίδιο σκορ: 1-1. Οι γηπεδούχοι, πάντως, μετράνε 9 νίκες στα 12 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς στη Νάπολη, σκοράροντας συνολικά 30 γκολ σε αυτά. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 ματς από την 30ή αγωνιστική και μετά, με τη Νάπολι να κερδίζει τα 5 από αυτά.

Ο Αντόνιο Κόντε έχει την ευκαιρία, λοιπόν, να πιάσει τον Φάμπιο Καπέλο, κατακτώντας το Scudetto με 3 διαφορετικές ομάδες, με τη φετινή του ομάδα να έχει πετύχει μόλις 57 γκολ. Το αρνητικό ρεκόρ σκοραρίσματος για πρωταθλήτρια σε κατηγορία με 20 ομάδες ανήκει στη Μίλαν με 65 γκολ από τη σεζόν 2010-11. Ο Ιταλός τεχνικός, άλλωστε, ξέρει πώς να «ανεβάζει» μία ομάδα, καθώς είναι ο μοναδικός που πήρε ομάδα από τη 10η θέση και την οδήγησε στην κορυφή την επόμενη σεζόν (ξανά σε πρωτάθλημα 20 ομάδων). Το έκανε με τη Γιουβέντους το 2011-12, μπορεί να το κάνει ξανά τώρα.

Η Κάλιαρι, συν τοις άλλοις, έχει ήδη χάσει και τα 2 ματς που έδωσε φέτος κόντρα στην ομάδα που στο ξεκίνημα της αγωνιστικής βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας (από Αταλάντα και Ίντερ). Ήρθε, λοιπόν, η ώρα της απονομής για το 4ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Νάπολι; Ο άσος σε συνδυασμό με Under 3,5 προσφέρεται σε απόδοση 2.35.

Την ίδια στιγμή, η Ίντερ φιλοξενείται από την Κόμο και χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα από τη Νάπολι, προκειμένου να ελπίζει για τον τίτλο. Οι Nerazzurri έχουν κερδίσει και τα 8 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, αλλά τελευταία δυσκολεύονται στις εξόδους τους, ενώ και οι γηπεδούχοι τα πηγαίνουν εξαιρετικά μπροστά στο κοινό τους.

Η Κόμο, λοιπόν, μετράει 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες. Η τελευταία ομάδα που πέτυχε 4 διαδοχικές, έχοντας προβιβαστεί την ίδια σεζόν, ήταν η Βερόνα το 2020. Παράλληλα, η Ίντερ έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 8 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της. Θα τα καταφέρουν οι φιλοξενούμενοι; Το διπλό πληρώνει 1.61.





Como's last 8 matches:



🔥 6 wins

🤝 2 draws

🧱 0 losses



Unbeaten and cooking 👨‍🍳 pic.twitter.com/3qjzHiQWHu — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 22, 2025

Η ομάδα του Ιντσάγκι μπορεί να έρχεται στο μυαλό για τις αμυντικές της επιδόσεις, όμως έχει πετύχει ήδη 112 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και χρειάζεται άλλο ένα, για να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του συλλόγου (με 113) από τις σεζόν 1929-30 και 2019-20. Αν τερματίσει στην κορυφή, τότε θα το έχει κάνει με μέσο όρο βαθμών τους 2,1, επίδοση που είναι η δεύτερη πιο χαμηλή στην ιστορία της κατηγορίας, έπειτα από εκείνες της Γιουβέντους με 2,1 τη σεζόν 1996-97 και 1,9 τη σεζόν 1994-95.

Τα… αστέρια δεν τους χωράνε όλους

Το πιο κρίσιμο ματς για την είσοδο στην 5άδα της Premier League διεξάγεται στο Νότιγχαμ, όπου η Φόρεστ υποδέχεται την Τσέλσι, που βρίσκεται στην 5η θέση και μόλις στο +1 από τους γηπεδούχους. Οι «μπλε» έχουν χάσει μόνο 1 από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, έφυγαν με νίκη 3-2 πέρυσι από το City Ground, όμως πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1922, για να βρούμε διαδοχικές τους νίκες στην έδρα της Φόρεστ.

What a Final Day we have in store 🍿



Who will secure themselves a top 5 finish and qualify for the Champions League? 👀 pic.twitter.com/glwwoAZbTH — Premier League (@premierleague) May 20, 2025

Παράλληλα, κάθε φορά που κλήθηκαν να κλείσουν τη σεζόν μακριά από το γήπεδό της, δεν κατάφεραν να φτάσουν και στη νίκη. Ηττήθηκαν από Νιουκάστλ (2018) και Άστον Βίλα (2021), ενώ έμειναν στην ισοπαλία με τη Λέστερ (2019). Οι γηπεδούχοι, λοιπόν, χρειάζονται μόνο νίκη για το όνειρο του Champions League, με την οποία θα φτάσουν στις 20 φέτος, κάτι που έχουν πετύχει ποτέ ξανά στην ιστορία τους με 20 ομάδες στην κατηγορία. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 3.00, η ισοπαλία στο 3.60, ενώ το διπλό στο 2.20. Κρατάμε και ότι η Φόρεστ δεν κράτησε το μηδέν σε κανένα από τα 7 τελευταία της παιχνίδια για την Premier League, με το G/G να πληρώνει 1.57.

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνει τη σεζόν στην έδρα της Φούλαμ και με νίκη θα εξασφαλίσει μία θέση στο επόμενο Champions League. Οι citizens δεν έχουν χάσει κανένα από τα 19 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας και 14 πιο πρόσφατα από αυτά (τελευταία ήττα τον Απρίλιο του 2009)! Θα συνεχιστεί η εντυπωσιακή παράδοση για την ομάδα του Γκουαρδιόλα; Στο 1.58 προσφέρεται το διπλό.

Man City have their fate in their own hands as they look to secure Champions League qualification 💪#MCIBOU pic.twitter.com/yNLx98IGFq — Premier League (@premierleague) May 20, 2025

Η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει τη Γιουνάιτεντ στο Μάντσεστερ και χρειάζεται μόνο νίκη, προκειμένου να ελπίζει ότι θα τερματίσει στην 5άδα. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα στον τελικό του Europa League και θα ολοκληρώσουν τη χειρότερη σεζόν τους στην Premier League. Ούτε μία φορά φέτος δεν κατάφεραν οι «κόκκινοι διάβολοι» να πετύχουν διαδοχικές νίκες, κάτι που έχει συμβεί μόλις 2 φορές στην ιστορία τους για την κορυφαία κατηγορία: τις σεζόν 1893-94 και 1921-22!

Η ομάδα του Αμορίμ, μάλιστα, δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια της για το πρωτάθλημα, χάνοντας και 3 τελευταία, σερί που είναι το χειρότερο από το 1990. Τέσσερις διαδοχικές ήττες, μάλιστα, γνώρισαν για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της ίδιας σεζόν τον Φεβρουάριο του 1979…

Aston Villa are finishing the season strong as they chase a Champions League place 👀 pic.twitter.com/Em7XkJoDka — Premier League (@premierleague) May 19, 2025

Θα βάλει τέλος στο δικό της αρνητικό σερί η Άστον Βίλα, που κέρδισε μόλις σε 1 από τις 26 προηγούμενες περιπτώσεις, όταν κλήθηκε να δώσει το τελευταίο ματς της σεζόν εκτός έδρας (3-1 την Τσέλσι το 2002); Βρίσκουμε το διπλό στο 1.73.

Η Νιουκάστλ έχει την κατάσταση στα χέρια της για την έξοδο στο Champions League, καθώς έχοντας πολύ καλή διαφορά τερμάτων, χρειάζεται τη νίκη κόντρα στην Έβερτον. Οι Magpies μετράνε 6 διαδοχικές εντός έδρας νίκη στην Premier League, σερί που είναι το κορυφαίο τους από τον Δεκέμβριο του 2023. Ετοιμάζονται, μάλιστα, για τη 13η φετινή νίκη μπροστά στο κοινό τους, κάτι που έχουν να πετύχουν από το 2033. Παράλληλα, δεν έχουν κερδίσει μόλις 2 ήττες στις 10 προηγούμενες σεζόν για την τελευταία αγωνιστική, κόντρα σε Λίβερπουλ το 2020 (1-3) και Τσέλσι το 2023 (1-1). Ενισχυμένη απόδοση 2.00 στον άσο με χάντικαπ -1.

Μέχρι και… κέρμα για την έξοδο στο Champions League!

Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 4η θέση και είναι το μεγάλο φαβορί για την 4άδα στην Ιταλία, καθώς το μόνο που έχει να κάνει είναι να κερδίσει στην έδρα της Βενέτσια. Βέβαια, ποτέ δεν είναι κάτι τόσο εύκολο όσο δείχνει, καθώς με τον Τούντορ στον πάγκο οι Bianconeri δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 4 εξόδους τους. Ο τελευταίος τους προπονητής χωρίς νίκη στις 5 πρώτες του εξόδους στο πρωτάθλημα ήταν ο Βιτσπάλεκ το 1971.

Από την άλλη πλευρά, η τελευταία τους ήττα στη Βενετία για το πρωτάθλημα είχε έρθει τον Απρίλιο του 1962. Από τότε, έχουν πετύχει 4 νίκες, ενώ 2 φορές έμειναν στην ισοπαλία, αποτέλεσμα που επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση… Σερί ισοπαλίες στο ζευγάρι στην έδρα της Βενέτσια έχουμε να δούμε από το 1940.

Οι γηπεδούχοι δίνουν αγώνα επιβίωσης, καθώς μόνο με νίκη θα έχουν πιθανότητες να μείνουν στην κατηγορία. Η Γιουβέντους κράτησε το μηδέν στο τελευταίο ματς της σεζόν και στις 2 προηγούμενες σεζόν και για 3 διαδοχικές χρονιές έχει να το κάνει από την περίοδο 1980-82. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.57, το G/G στο 1.93, ενώ αν είναι ο Τούντορ να συνεχίσει το αρνητικό του σερί, η διπλή ευκαιρία 1Χ πληρώνει 2.35.

Στην 5η θέση συναντάμε τη Ρόμα στο -1 από τη Γιουβέντους. Η ομάδα του Κλαούντιο Ρανιέρι κάνει απίθανο δεύτερο γύρο και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τορίνο, κόντρα στην οποία έχει και εξαιρετική παράδοση τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, έχει χάσει μόλις 1 από τα 10 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια για τη Serie A και θα ψάξει 3 διαδοχική εκτός έδρας νίκη στο ζευγάρι για πρώτη φορά από το 2019. Στις 2 προηγούμενες περιπτώσεις, πάντως, που αναμετρήθηκαν για την 38η αγωνιστική, η Ρόμα κέρδισε και στις 2 (το 2009 και το 2022). Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.57.

500 - 500th #SerieA bench for #ClaudioRanieri:



• Alongside Liedholm, he is one of the 2 coaches who have managed #Roma in Serie A in 3 different decades



• The distance of 34 years and 251 days is the longest for a coach from his debut in the league to his 500th game



Eternal. pic.twitter.com/PrtGGMfCY0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 18, 2025

Υπάρχει ένα τρελό σενάριο, που θέλει τις δύο ομάδες σε απόλυτη ισοβαθμία. Αυτό θα συμβεί αν η Γιουβέντους χάσει με 3-0 από τη Βενέτσια, η Ρόμα μείνει στο 1-1 με την Τορίνο και η Λάτσιο δεν κερδίσει τη Λέτσε. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο κανονισμός λέει ότι είτε θα έχουμε ρίψη νομίσματος είτε κλήρωση για το ποια από τις Γιουβέντους ή Ρόμα θα αναδειχθεί 4η!

Στο -1 από τη Ρόμα βρίσκεται η Λάτσιο, που υποδέχεται τη Λέτσε. Μόνο η νίκη κάνει τους γηπεδούχους για το Champions League, ενώ χρειάζονται έναν βαθμό, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή έξοδο σε περίπτωση που η Φιορεντίνα κερδίσει την Ουντινέζε. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, χρειάζονται νίκη, προκειμένου να μην ασχοληθούν με τα άλλα αποτελέσματα.

9 - Pedro is the second player to have scored at least nine goals coming off the bench in a Serie A season in the three points for a win era, after Luis Muriel (11 in 2019/20). Opportunistic.#InterLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 18, 2025

Η Λάτσιο, λοιπόν, έχει κερδίσει και τα 2 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια και ψάχνει την 3η διαδοχική νίκη στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 2004. Τελευταία, πάντως, δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά μπροστά στο κοινό της, όπου έχει μείνει στην ισοπαλία σε κάθε ένα από τα 6 πιο πρόσφατα ματς στο πρωτάθλημα.

Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στις 7 ισοπαλίες ήταν το 1989. Ο άσος βρίσκεται στο 1.58, ενώ η ισοπαλία στο 3.75. Η Λέτσε, παράλληλα, έχει σκοράρει και στα 4 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στη Serie A. Πρέπει να γυρίσουμε στο 2019, για να βρούμε καλύτερο σερί. Το G/G προσφέρεται σε απόδοση 1.80.

Βγαίνουν τα… κομπιουτεράκια

Χαμός γίνεται και στην «ουρά» της Serie A για το ποιος θα μείνει στην κατηγορία. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι διεξάγεται ανάμεσα σε Έμπολι και Βερόνα. Οι γηπεδούχοι χρειάζονται νίκη και γκέλα των Πάρμα ή Λέτσε ή ισοπαλία και παράλληλα ήττα της Λέτσε και μη νίκη της Βενέτσια, προκειμένου να αγωνιστούν και του χρόνου στη Serie A. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, σώζονται απλά αν δεν ηττηθούν ή ακόμα και σε περίπτωση ήττας, αν παράλληλα χάσει και η Πάρμα.

Η Έμπολι έχει βάλει τέλος στο αρνητικό σερί, ψάχνοντας 3 διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2019, όταν συμπωματικά είχαν κερδίσει στις 3 από τις 4 τελευταίες αγωνιστικές της σεζόν. Η Βερόνα, πάντως, μετράει 5 ισοπαλίες στα 8 τελευταία ματς. Θα φτάσουν στη νίκη οι γηπεδούχοι ή θα αποφύγουν την ήττα οι φιλοξενούμενοι; Ο άσος πληρώνει 1.95, ενώ η διπλή ευκαιρία Χ2 1.82.

Λέτσε και Βενέτσια εμπλέκονται στα παιχνίδια, που θα κρίνουν και την έξοδο στο Champions League, με την Πάρμα να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την αδιάφορη Αταλάντα, έχοντας την κατάσταση υπό τον έλεγχό της. Οι Gialloblu, λοιπόν, πρέπει απλά να αποφύγουν την ήττα, αρκεί να μην κερδίσει παράλληλα κάποια εκ των Λέτσε, Έμπολι.

Αν, όμως, σημειωθεί 4ή ισοβαθμία, τότε θα δώσει αγώνα μπαράζ με τη Βερόνα για την παραμονή. Από τη στιγμή που ο Κίβου ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πάρμα, η ομάδα του έχασε μόλις 1 από τα 7 παιχνίδια για το πρωτάθλημα κόντρα σε ομάδες που ήταν στο πρώτο μισό της βαθμολογίας στο ξεκίνημα της αγωνιστικής. Θα αποφύγει και τώρα την ήττα; Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 2.00.

Η Θέλτα το προβάδισμα

Για την Ευρώπη στην Ισπανία απομένουν δύο θέσεις, με 3 ομάδες να τις διεκδικούν. Η Θέλτα βρίσκεται στην 7η θέση, που οδηγεί στο Europa League και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χετάφε. Οι Celestes πρέπει να σπάσουν την κακή παράδοση που έχουν στη Μαδρίτη, όπου δεν κερδίζουν για 14 διαδοχικές επισκέψεις. Η τελευταία της νίκη, πάντως, σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2021 με αντίπαλο τη Χετάφε (3-0). Θα τα καταφέρουν; Η απόδοση στο διπλό κυμαίνεται στο 1.90.

Στην 7η θέση, που δίνει εισιτήριο για το Conference League βρίσκεται η Ράγιο Βαγιεκάνο, που έχει εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μαγιόρκα, την οποία δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 6 προηγούμενες αναμετρήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις, χάνοντας τις 5 από αυτές. Είναι το καλύτερο σερί της στο ζευγάρι από το 2004. Θα κάνει τη ζημιά στους γηπεδούχους; Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 2.40.

20 - Ante Budimir 🇭🇷 is third Croatin player to score 20+ goals in a single season in @LaLigaEN history after Davor Suker (twice, 24 with Sevilla in 1993/94 and 24 with Real Madrid in 1996/97) and Alen Peternac (23 with Real Valladolid in 1996/97). Gun. 🔫 pic.twitter.com/CSVnpFVkAO — OptaJose (@OptaJose) May 15, 2025

Τυχόν γκέλα της Ράγιο ή της Θέλτα θέλει να εκμεταλλευτεί η Οσασούνα, που βρίσκεται στην 8η θέση. Η δική της σεζόν ολοκληρώνεται με βάσκικο ντέρμπι στην έδρα της Αλαβές, την οποία έχει κερδίσει εκεί στα 7 από τα 8 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Το διπλό πληρώνει 2.37.

bwin Quick Hits

Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα ολοκληρώνει τη σεζόν στην έδρα της Μπιλμπάο, που έχει εξασφαλισμένη θέση στο επόμενο Champions League. Οι γηπεδούχοι τρέχουν αήττητο σερί 5 αγώνων στο πρωτάθλημα, κρατώντας το μηδέν σε όλες τις περιπτώσεις, για την κορυφαία τους επίδοση από το 1983, όμως έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 22 προηγούμενα ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» (1-0 τον Αύγουστο του 2019). Ήρθε η ώρα να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί; Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 3.10, ενώ το Under 3,5 στο 1.57. Τέλος, η διπλή ευκαιρία 1Χ σε συνδυασμό με Under 3,5 στο 2.60.

Η Λίβερπουλ κλείνει τη σεζόν στο Anfield κόντρα στην κυπελλούχο Κρίσταλ Πάλας. Οι Reds έχουν πετύχει 2+ γκολ σε 31 παιχνίδια φέτος στην Premier League, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ συλλόγου. Στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας μόνο οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 1957 και Τότεναμ το 1961 πέτυχαν 2+ τέρματα σε 32 παιχνίδια. Σε απόδοση 1.78 βρίσκουμε το Οver 3,5.

Η μάχη για την παραμονή φουντώνει στη LaLiga. Εσπανιόλ και Λεγκανές θα παλέψουν, για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Η πρώτη έχει προβάδισμα στη βαθμολογία και υποδέχεται τη Λας Πάλας, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 τελευταία εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια, με τον άσο να τιμάται στο 1.35. Η Λεγκανές, από την άλλη, φιλοξενεί τη Βαγιαδολίβ, που έχει χάσει και τα 11 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Αν ηττηθεί και πάλι, θα ισοφαρίσει το αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας, που συμπωματικά ανήκει στη Λας Πάλμας από το 1960. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.31.

Η Λέστερ δεν κέρδισε κανένα από τα 6 ματς που έχει δώσει στην έδρα της Μπόρνμουθ για την Premier League. Στα 3 τελευταία της ματς, πάντως, φέτος, πριν αποχαιρετήσει την κατηγορία άνοιξε το σκορ σε όλες τις περιπτώσεις. Το έκανε για 4 σερί αγωνιστικές για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2022, όταν στο 4ο ματς αντιμετώπισε την Μπόρνμουθ! Σε απόδοση 7.50 βρίσκουμε την επιλογή να κερδίσουν οι γηπεδούχοι με ανατροπή.

Η Γουλβς έχει χάσει το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν σε κάθε ένα από τα 7 προηγούμενα χρόνια, με συνολικό σκορ 2-19. Θα συνεχιστεί η αρνητική παράδοση και με αντίπαλο την Μπρέντφορντ; Βρίσκουμε το διπλό σε απόδοση 2.40.

Η Ίπσουιτς φιλοξενεί τη Γουέστ Χαμ, που ηττήθηκε και στις 3 προηγούμενες σεζόν για την τελευταία αγωνιστική. Τα «σφυριά» κινδυνεύουν με 4 διαδοχικές ήττες από το 1993. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Ο άσος πληρώνει 2.95.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Advertorial