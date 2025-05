Μέσι για τη «μάχη» με Κριστιάνο: «Ήταν μια χρυσή εποχή για εμάς αλλά και για το ποδόσφαιρο»

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ μίλησε για την κοινή πορεία του στην κορυφή μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, χαρακτηρίζοντάς τη «χρυσή εποχή» τόσο για τους ίδιους όσο και για το ποδόσφαιρο.

Την ευκαιρία να μιλήσει για την «κόντρα» του (σε αθλητικα πλαίσια) με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, και την κοινή τους παρουσία στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου επί σειρά ετών, είχε ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντίνος μάγος μίλησε στο σάιτ της «Χρυσής Μπάλας», του βραβείου στο οποίο είναι πολυνίκης με 8 «κατακτήσεις», έναντι 5 του Πορτογάλου, αποθεώνοντας τον CR7 και τονίζοντας πως πρόκειται για μια «χρυσή εποχή» τόσο για τους δύο ποδοσφαιριστές όσο και για το ποδόσφαιρο γενικότερα.

