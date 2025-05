Η Πογκόν έχει λάβει πρόταση από την Ντινάμο Μόσχας για τον Ευθύμη Κουλούρη, ωστόσο οι Πολωνοί έχουν ξεκαθαρίσει πως ο Έλληνας φορ δεν είναι προς πώληση.

Ο Εύθυμης Κουλούρης κάνει… παπάδες στην Πολωνία και η Πόγκον Στσέτσιν δεν έχει καμία διάθεση να τον αποχωριστεί, ακόμα κι αν ήρθαν στα χέρια της προτάσεις των 6 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα επιθετικό.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Πολωνό δημοσιογράφο, Τόμας Βλόνταρτσικ, η Ντινάμο Μόσχας κατέθεσε επίσημη πρόταση για τον 29χρονο φορ, ωστόσο η πολωνική ομάδα όχι μόνο την απέρριψε, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση και συνεργασία με ρωσικούς συλλόγους, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Έλληνας στράικερ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα φέτος, μετρώντας 26 γκολ και δύο ασίστ σε 30 αγώνες της Ekstraklasa. Είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και έχει βάλει την Πογκόν στο δρόμο για την Ευρώπη από τη νέα σεζόν.

Ο σύλλογος θέλει να τον κρατήσει και θα κάνει μεγάλη προσπάθεια γι’ αυτό, με το συμβόλαιο του Κουλούρη να εκπνέει το 2028.

