Αποχωρεί μετά από 15 χρόνια ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Βάσκεθ.

Το καλοκαίρι η Ρεαλ Μαδρίτης ,όπως αναμενόταν, θα προχωρήσει σε πολλές αλλάγες εντός και έκτος των τεσσάρων γραμμών. Μετά την αποχώρηση του Κάρλο Αντσελότι και του επιτελείου του και κάποιοι παίκτες του συλλόγου είναι κόντα στην έξοδο.

Το Clásico που διεξήχθη στη Βαρκελώνη το περασμένο σαββατοκύριακο είχε αρκετές συνέπειες στα αποδυτήρια του μαδριλένικου συλλόγου. Μία από αυτές είναι οριστική καθώς φαίνεται πως μια εποχή έχει τελειώσει για την θέση του δεξιού μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ατομική απόδοση ενός από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της ομάδας, του Λούκας Βάσκεθ, ήταν τόσο κακή που ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν δίστασε να πάρει μια σημαντική απόφαση. Δεν θα παραμείνει στην ομάδα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, και θα αποχωρήσει ως ελεύθερος μιας που το συμβολαιό του λήγει στα τέλη Ιουνίου, με τον αντικαταστάτη του να έχει ήδη βρεθεί και αυτός δεν είναι άλλος από τον Άρνολντ της Λίβερπουλ.

Ο 34χρόνος μπακ ξεκίνησε την καρίερα του από τις ακαδημίες της Ρεάλ, ένω παράλληλα έχει καταγράψει συμμετοχές τόσο με την τρίτη όσο και και με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου. Μέτα από ένα σύντομο πέρασμα του στην Εσπανίολ ο Βάσκεθ είναι μέλος της πρώτης όμαδας της Μαδρίτης από το 2015 ένω το 2016 έκανε και το ντεμπούτο με την εθνική Ισπανίας.

Ο Λούκας τα 10 αυτά χρόνια κατέγραψε 411 συμμετοχές σημειώνοντας 40 γκολ και 62 ασίστ, έχοντας στο ενεργητικό του 22 τίτλους μεταξύ των οποίων:

🚨⚪️ Lucas Vázquez and Real Madrid are expected to part ways at the end of the season, with Spanish RB leaving as free agent.



The plan is for Lucas to play at FIFA Club World Cup if nothing happens before; and then try new chapter after Trent’s arrival. pic.twitter.com/dzp6fDdoNC