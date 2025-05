Οι παίκτες της Μάλμε εμφανίστηκαν στην προπόνηση φορώντας φανέλες άλλων συλλόγων!

Μια εικόνα αλλιώτικη από τις συνηθισμένες παρουσίασε η Μάλμε στην προπόνηση. Aφού οι ποδοσφαιριστές της σουηδικής ομάδας άφησαν για λίγο στην άκρη τη φανέλα του συλλόγου και εμφανίστηκαν στο γήπεδο με εμφανίσεις… άλλων ομάδων και μάλιστα με απόλυτη άνεση!

Ήταν μια ιδέα της ομάδας για να σπάσει η ρουτίνα. Ο καθένας φόρεσε ό,τι ήθελε: άλλοι εμφανίστηκαν με φανέλες από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, άλλοι με πιο... ψαγμένες επιλογές που μόνο οι «κολλημένοι» θα αναγνώριζαν.

Το highlight όμως ήρθε από έναν παίκτη που τόλμησε λίγο παραπάνω και εμφανίστηκε με φανέλα άλλης σουηδικής ομάδας ,της Σούντσβαλ..

Malmo players come to training in their favourite shirts. Big day for Serie A 🇮🇹 pic.twitter.com/mngxF6KZz3