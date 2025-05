Δύο κορυφαίοι Ευρωπαίοι προπονητές τερματοφυλάκων, που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, θα είναι οι βασικοί εκπαιδευτές στο σημαντικότερο ραντεβού για τερματοφύλακες και GK Coaches στην Ελλάδα, που διοργανώνει η Athens Goalkeepers Academy!

Ο Colin Stewart της Ρέιντζερς και ο Manuel Amoroso της Ίντερ στο 14ο Goalkeeping Camp & Seminar της AGA.

Έκπτωση 10% για όσους ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την Κυριακή 18 Μαΐου - Online εγγραφές στο agatraining.com/eggrafes/

Δύο κορυφαίοι Ευρωπαίοι προπονητές τερματοφυλάκων, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, θα είναι οι βασικοί εκπαιδευτές στο σημαντικότερο ραντεβού για τερματοφύλακες και GK Coaches στην Ελλάδα, που διοργανώνει για ένα ακόμη καλοκαίρι η Athens Goalkeepers Academy!

Ο Σκωτσέζος Colin Stewart και ο Ιταλός Manuel Amoroso θα είναι οι προσκεκλημένοι της AGA στο 14ο Goalkeeping Camp & Seminar, το οποίο θα φιλοξενηθεί το τετραήμερο 26-29 Ιουνίου 2025 στο Renti Arena (Αγίας Άννης 46, Ρέντη).

Οι δύο GK Coaches, σε συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο και τους επιστημονικούς συνεργάτες της Athens Goalkeepers Academy, θα εκπαιδεύσουν και θα αξιολογήσουν τους νεαρούς goalkeepers που θα δώσουν το ''παρών'' στο Camp, μέσα από καθημερινές προπονήσεις και σεμινάρια.

Οι τερματοφύλακες που θα ξεχωρίσουν από τη διαδικασία της αξιολόγησης θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για περαιτέρω εκπαίδευση και δοκιμαστικά από ευρωπαϊκούς συλλόγους.

