Οι οπαδοί της Σέλτικ διέκοψαν το ματς με την Νταντί Γιουνάιτεντ πετώντας δεκάδες... μανταρίνια στον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενοι για τις τιμές των εισιτηρίων.

Η Σέλτικ πανηγύρισε το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα Σκωτίας και το συνολικά το 55ο της ιστορίας της, συντρίβοντας εκτός έδρας τη Νταντί Γιουνάιτεντ (0-5).

Ωστόσο, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, το ματς χρειάστηκε να διακοπεί αφού οι φίλαθλοι της Σέλτικ πέταξαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεκάδες μανταρίνια ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις τιμές των εισιτηρίων στο ματς.

Το συμβάν έγινε στο 12ο λεπτό με το παιχνίδι να διακόπτεται για περίπου τρία λεπτά, με τους παίκτες να βοηθούν με τη σειρά τους στον καθαρισμό του γηπέδου. Η επιλογή των μανταρινιών δεν ήταν τυχαία, καθώς το εν λόγω φρούτο είναι το παρατσούκλι της Νταντί Γιουνάιτεντ, η οποία κοστολόγησε τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων στις 42 λίρες.

🍊 The game is delayed as TANGERINES are collected from the pitch after a protest from Celtic fans about Dundee United's ticket prices ⤵️ pic.twitter.com/8GCZ2RGR9j