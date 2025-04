ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το 3x3 του Ουναΐ!

Η καλή παράδοση του ΠΑΟΚ, ο Ουναΐ που σκοράρει εναντίον του, το κακό σερί της ΑΕΚ, η Ρεάλ που «πληγώνει» την Μπαρτσελόνα στο Copa del Rey και ο Ρανιέρι, που κάνει επιδόσεις… Ρανιέρι! Όλα στα Crazy Stats.

Το βράδυ της Κυριακής, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη μάχη για τη 2η θέση. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει μόλις 2 από τα 15 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στο ζευγάρι (πιο πρόσφατη ήττα τον Απρίλιο του 2023), ενώ οι «πράσινοι» συνεχίζουν να προβληματίζουν στις εξόδους τους, έχοντας αποτύχει να κερδίσουν σε καμία από τις 6 προηγούμενες για το πρωτάθλημα. Αυτό το σερί είναι και το χειρότερό τους από τον Οκτώβριο του 2021.

Θα συνεχίσουν τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στην Τούμπα οι γηπεδούχοι; Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.95. Από εκεί και πέρα, ο Ουναΐ… αφηνιάζει όποτε καλείται να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και έχει πετύχει 3 γκολ φέτος εναντίον του «Δικέφαλου του Βορρά». Θα γίνει ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού, που σκοράρει 4 γκολ στο ζευγάρι στην ίδια σεζόν, μετά τα 3 που είχε πετύχει ο Βαγγέλης Μάντζιος το 2006-07. Σε απόδοση 7.50 να σκοράρει ο Ουναΐ οποιαδήποτε στιγμή.

Την ίδια ώρα έχουμε σέντρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ως γηπεδούχοι, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα (1-0 τον Μάρτιο του 2024), ενώ στα playoffs δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά συνολικά, με 5 ήττες στα 6 πιο πρόσφατα ματς.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, θα επιχειρήσει τώρα να γίνει η πρώτη ομάδα που κερδίσει συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια επί της ΑΕΚ, από τη στιγμή που ο Ματίας Αλμέιδα ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία. Ποτέ, μάλιστα, ο Αργεντίνος στη θητεία του στην Ελλάδα δεν γνώρισε 4 διαδοχικές ήττες στα playoffs, κάτι που μπορεί να συμβεί σε αυτή την αναμέτρηση… Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 3.10.

Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, δεν έχουν το ίδιο ισχυρό βαθμολογικό κίνητρο και το ματς δείχνει ιδανικό, για να μπει τέλος στα αρνητικά σερί των γηπεδούχων. Θα τα καταφέρουν οι γηπεδούχοι; Βρίσκουμε τον άσο στο 2.25.

Ο τελικός των… τελικών στην Ισπανία

Το βράδυ του Σαββάτου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Σεβίλλη, όπου για τον τελικό του Copa del Rey η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Ρεάλ. Οι Blaugrana θα διεκδικήσουν το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το 2021, έχοντας κερδίσει τους 9 από τους 12 προηγούμενους τελικούς τους. Δύο από αυτές τις ήττες, όμως, ήρθαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, το 2011 (0-1) και το 2014 (1-2).

20 - Most goals from outside the box scored by teams from the top 5 European leagues in all competitions this season:



🇪🇸 REAL MADRID CF - 20

🇪🇸 FC Barcelona - 18

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea - 16

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City - 16



Cannon. pic.twitter.com/yuw4rdp5hC — OptaJose (@OptaJose) April 23, 2025

Μπορεί, λοιπόν, οι Καταλανοί να έχουν χάσει μόλις 1 από τα 27 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις (από την Ντόρτμουντ) και ο Φλικ να έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος προπονητής τους, μετά τον Γκουαρδιόλα το 2010, που κερδίσει και τα 3 πρώτα του Clásicο σε όλες τις διοργανώσεις, όμως η «βασίλισσα» μπορεί να ελπίζει. Ο άσος προσφέρεται στο 2.10, ενώ το διπλό στο 3.10.

Για ισοπαλία ούτε λόγος, καθώς κανένα από τα 16 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια δεν έληξε χωρίς νικητή σε όλες τις διοργανώσεις (10 νίκες η Ρεάλ, 6 η Μπαρτσελόνα. Αυτή η επίδοση είναι η κορυφαία στο ζευγάρι μετά τα 17 παιχνίδια χωρίς ισοπαλία την περίοδο 1960-67. Αν είναι να σπάσει η παράδοση και να πάμε στην παράταση, τότε η απόδοση για την ισοπαλία κυμαίνεται στο 3.80.

Από εκεί και πέρα, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο πρώτος παίκτης με άμεση συμμετοχή σε γκολ και στα 5 πρώτα του παιχνίδια στο Κύπελλο (3 γκολ και 2 ασίστ). Σε απόδοση 4.40 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γιαμάλ και στο 4.00 να δώσει τουλάχιστον μία ασίστ. Από την άλλη πλευρά, ξεχωρίζει φυσικά ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έχει πετύχει 5 γκολ στους 6 προηγούμενους τελικούς σε συλλογικό επίπεδο (με Ρεάλ και Παρί). Θα σκοράρει και πάλι ο Γάλλος; Στο 2.30 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον μεγάλο τελικό ο Μπαπέ.

Ρανιέρι όπως το 2010

Το δύσκολο πρόγραμμα για την Ίντερ συνεχίζεται, καθώς μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και πριν το Champions League, φιλοξενεί τη Ρόμα το μεσημέρι της Κυριακής. Οι Nerazzurri έχουν χάσει μόλις 1 από τα 15 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για τη Serie A, κερδίζοντας τα 7 από τα 8 τελευταία (μοναδική ήττα τον Οκτώβριο του 2022 με 2-1 στο Meazza).

17 - Roma are unbeaten for 17 games in a row in a single Serie A season (W12 D5) for the first time since the period between January-May 2016 under Luciano Spalletti (W14 D3). Path.#RomaVerona pic.twitter.com/STAATEOnHu — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 19, 2025

Την ίδια στιγμή, η Ίντερ μπορεί να πετύχει 5 διαδοχικές νίκες επί των Ρωμαίων για Τρίτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 1978. Άλλωστε, η τελευταία φορά που η ομάδα του Ιντσάγκι έχασε συνεχόμενα παιχνίδια στην κατηγορία (προέρχεται από την ήττα από την Μπολόνια) ήταν πριν σχεδόν 2 χρόνια, Απρίλιο του 2023. Ο άσος προσφέρεται στο 1.73.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η κούραση των γηπεδούχων και το γεγονός ότι τα μεγάλα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, δίνει ελπίδα στη Ρόμα, η οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 17 προηγούμενα παιχνίδια της για το πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 18 ήταν τον Απρίλιο του 2010, όταν καθόταν και πάλι ο Κλαούντιο Ρανιέρι στον πάγκο! Θα αποφύγουν ξανά την ήττα οι Giallorossi; Στο 2.05 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία Χ2.

bwin Quick Hits

Ο Άρης δεν ηττήθηκε σε καμία από τις 6 προηγούμενες επισκέψεις του στην έδρα του Ατρόμητου για τη Super League. Θα συνεχίσουν οι «κίτρινοι» το εξαιρετικό τους σερί; Στο 2.50 βρίσκουμε το διπλό.

Κανένα από τα 3 τελευταία της παιχνίδια κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει χάσει η Μπόρνμουθ, σκοράροντας συνολικά 8 γκολ σε αυτό το σερί. Ο άσος προσφέρεται στο 1.66, ενώ το Over 2,5 στο 1.61.

Κανένα από τα 29 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Έβερτον δεν έχασε η Τσέλσι για το πρωτάθλημα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 1.60 προσφέρεται ο άσος.

Η Νιουκάστλ μετράει 4 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα, σκοράροντας 4+ γκολ στις 2 πιο πρόσφατες από αυτές. Μόνο μία φορά πέτυχε 4+ τέρματα σε 3 διαδοχικές αγωνιστικές, το 1994. Στο 1.58 η απόδοση στον άσο σε συνδυασμό με Over 2,5 στο ματς με την Ίπσουιτς.

Η Γουλβς έχει χάσει μόλις 1 από τα 19 τελευταία εντός έδρας ματς πρωταθλήματος κόντρα στη Λέστερ. Επιπλέον, θα ψάξει την 5η διαδοχική της νίκη στην Premier League, κάτι που έχει να πετύχει από το 1970. Θα τα καταφέρει; Στο 1.58 προσφέρεται ο άσος.

Η Μίλαν έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Βενέτσια για τη Serie A. Θα συνεχίσουν το εξαιρετικό τους σερί οι «ροσονέρι»; Το διπλό προσφέρεται στο 1.68.

Η Ντόρτμουντ μετράει 4 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί της Χόφενχαϊμ στο πρωτάθλημα. Θα επιβληθούν και φέτος οι φιλοξενούμενοι; Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.71.

17 - Dortmund's Serhou Guirassy scored 17 goals in all comps in 2025 - only Kylian Mbappe (21) and Ousmane Dembele (24) found the back of the net more often among all players from the big five leagues in Europe. Elite. #BVBBMG @Guirassy_19 pic.twitter.com/Co55uNk6Uz — OptaFranz (@OptaFranz) April 20, 2025

Η Άιντραχτ δεν έχει ηττηθεί ούτε μία στη Φρανκφούρτη από τη Λειψία για την Bundesliga (σε 9 παιχνίδια). Θα διευρυνθεί το χειρότερο εκτός έδρας σερί των «Ταύρων» κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο; Στο 2.25 ο άσος.

Η Λάτσιο έχει κερδίσει και τα 8 προηγούμενα εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Πάρμα για το πρωτάθλημα. Θα κερδίσουν και πάλι οι «λατσιάλι»; Ο άσος πληρώνει 1.53.

Η Βόλφσμπουργκ παραμένει χωρίς εντός έδρας νίκη στον δεύτερο γύρο στην Bundesliga και θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ, η οποία τρέχει αήττητο σερί 5 αγώνων μακριά από το γήπεδό της. Θα αποφύγουν ξανά την ήττα οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.55 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.



Κανένα από τα 16 πιο πρόσφατα παιχνίδια με αντίπαλο τη Σαν Πάουλι δεν έχει χάσει η Βέρντερ για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας και τα 8 τελευταία από αυτά. Θα συνεχιστεί η καλή παράδοση για τους γηπεδούχους; Στο 1.95 ο άσος.

Τα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια ανάμεσα σε Φιορεντίνα και Έμπολι έληξαν ισόπαλα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα 2 τελευταία. Η αμέσως προηγούμενη φορά που 3 διαδοχικά παιχνίδια ανάμεσά τους έμεινα στην ισοπαλία ήταν την περίοδο 1987-88. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Η ισοπαλία πληρώνει 3.60.

Κανένα από τα 14 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο την Κάλιαρι για το πρωτάθλημα δεν έχει χάσει η Βερόνα, που κάνει το κορυφαίο σερί στο ζευγάρι από το 2013. Θα φτάσουν ξανά στη νίκη οι γηπεδούχοι; Στο 2.65 βρίσκουμε τον άσο.

