Η Μπρίνε της Νορβηγίας κατάφερε να τραβήξει ξανά τα βλέμματα για τον πιο... αλλόκοτο λόγο, καθώς επιβράβευσε τον MVP του αγώνα της με ένα αρνί!

Η Μπρίνε μπορεί να μην πρόκειται για ένα ξακουστό όνομα στον ευρωπαϊκό χάρτη του ποδοσφαίρου, όμως εν καιρώ έχει προσφέρει λόγους ώστε οι ποδοσφαιρόφιλοι να ασχοληθούν και με εκείνη.

Κατ΄αρχάς πρόκειται για την ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά πρόσφατα κατάφερε να κεντρίσει ξανά τα βλέμματα για λόγους που παρεκκλίνουν από το αγωνιστικό.

Τον προηγούμενο Μάρτιο ο σύλλογος είχε επιβραβεύσει τον τερματοφύλακα, Γιαν Ντε Μπόερ, μια μια... δωδεκάδα αυγά ως βραβείο για την MVP εμφάνιση κόντρα στη Μπόντο κι ένα μήνα αργότερα βάδισαν σε ένα παρόμοιο μονοπάτι, αλλά αυτή τη φορά με διαφορετικό «δώρο» για τον MVP.

Αντί για το τυπικό βραβείο, ο πιο πολύτιμος παίκτης του τελευταίου αγώνα τους επιβραβεύτηκε από την Μπρίνε με ένα... αρνί μετά το σφύριγμα της λήξης. Πολύ σύντομα το σχετικό στιγμιότυπο πήρε viral διαστάσεις στα social media, με τον ποδοσφαιριστή να χαμογελάει αγκαλιά με το ανρί του.

🇳🇴 Meanwhile in Norwegian football… Bryne FK awarded their Man of the Match with a lamb as the MOTM award.🐑pic.twitter.com/oSbTsVrfat