Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε και πάλι στη Σάντος και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας ξεσπάσει σε λυγμούς.

Η μεγάλη επιστροφή του Νεϊμάρ στη Βραζιλία δεν κυλάει όπως όλοι περίμεναν. Στο πρώτο του ματς ως βασικός στο πρωτάθλημα με τη Σάντος, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αποχώρησε τραυματίας μόλις στο 34ο λεπτό και δε συνέβαλε στη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Ατλέτικο Μινέιρο.

Ο ίδιος φορούσε τη φανέλα με το νούμερο «100» το οποίο παρέπεμπε στις 100 εμφανίσεις του στο «Βίλα Μπελμίρο», όμως μπήκε στον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας ότι δεν ήταν... 100% έτοιμος να αγωνιστεί. Λίγο μετά τη σέντρα άρχισε να νιώθει ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό του, το ίδιο σημείο όπου είχε τραυματιστεί πριν λίγους μήνες.

Μόλις η Σάντος έκανε το 2-0, ο 33χρονος ζήτησε αμέσως αλλαγή. Έπεσε στο χορτάρι, φανερά απογοητευμένος και χρειάστηκε τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε σε λυγμούς καθώς έφευγε από το γήπεδο. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα του τραυματισμού ούτε το διάστημα που θα απουσιάσει.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο σούπερ σταρ της Σελεσάο είχε χάσει τα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 με Κολομβία και Αργεντινή λόγω τραυματισμού, ενώ τώρα η επιστροφή του δείχνει να παίρνει νέα παράταση.

Neymar in tears as he is taken off injured 34 minutes into his 100th Santos game. 😥 pic.twitter.com/NohczgRYcx