Το 6ο γκολ του Κώστα Φορτούνη στη σεζόν έδωσε στην Αλ Καλίτζ τη νίκη απέναντι στην Αλ Ραέντ στο 90+7' (1-2), την πρώτη της μετά από οκτώ αγωνιστικές.

Σε τροχιά νικών μπήκε ξανά η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη με τον Κώστα Φορτούνη να έχει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο απέναντι στην ουραγό Αλ Ραέντ για την 26η αγωνιστική της Saudi Pro League. Με το σκορ στο 1-1 πλάσαρε ιδανικά στην κίνηση αφήνοντας... άγαλμα τον τερματοφύλακα της Αλ Ραέντ που είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του, με τον Έλληνα παίκτη να υπογράφει την επιστροφή της ομάδας του στις νίκες μετά από οκτώ αγωνιστικές.

🔴 Another stoppage-time goal conceded by Al-Raed - their second consecutive match!



This psychological damage could send them down to the First Division ✈️ https://t.co/CSovwATrXU