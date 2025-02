Για τη δική του λίστα με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών μίλησε ο Ρονάλντο, ο οποίος ωστόσο ξεχώρισε τρία «τοτέμ» του αθλήματος πάνω από τους υπόλοιπους.

Το debate γύρω από τους κορυφαίους όλων των εποχών που υπηρέτησαν τη στρογγυλή Θεά προκαλεί πάντα ενδιαφέρον, ιδίως όταν μιλάει ένας μάγος της μπάλας όπως ο Ρονάλντο.

Για πολλούς ο κορυφαίος επιθετικός της εποχής του, το «φαινόμενο» ρωτήθηκε σχετικά με τη δική του λίστα και ιεράρχηση των κορυφαίων, προτού αποκαλύψει την «Αγία τριάδα» που προηγείται όλων των υπολοίπων. Ο Ρονάλντο δεν παρέλειψε συμπατριώτες του όπως οι Ζίκο, Ρομάριο, Ριβάλντο και Ροναλντίνιο, αλλά και πρώην συμπαίκτες του όπως οι Φίγκο και Ζιντάν.

Οι τρεις κορυφαίοι ωστόσο για τον ίδιο είναι οι Πελέ, Λιονέλ Μέσι και Ντιέγκο Μαραντόνα, με τον Ρονάλντο να αφήνει εκτός τριάδας τον... συνονόματο Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο ωστόσο συμπεριέλαβε στη λίστα με τους κορυφαίους.

«Ο Πελέ είναι σίγουρα νούμερο ένα. Ο Μέσι και ο Μαραντόνα είναι μαζί. Ζίκο, Ρομάριο, Κριστιάνο Ρονάλντο, Φαν Μπάστεν, Ζιντάν, Φίγκο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι παίκτες σε αυτή τη λίστα» τόνισε αρχικά, προτού συμπληρώσει πως: «Πελέ, Μέσι και Μαραντόνα είναι σίγουρα οι τρεις κορυφαίοι»

There's no room for Cristiano Ronaldo in Ronaldo Nazario's top three players ever 😮 pic.twitter.com/bHSpGusAJ6