Ελληνική... μάχη επί βελγικού εδάφους με τους Αλεξανδρόπουλο και Καρέτσα με τον 2ο να έχει ασίστ στο γκολ της Γκενκ κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης για το 0-1.

Σε ένα διάστημα που οι άνθρωποι της Εθνικής μας προσπαθούν να... κλειδώσουν την παρουσία του Καρέτσα σε αυτήν ο νεαρός χαφ συνεχίζει να δείχνει την ποιότητά του. Το έκανε αυτό και στο Σταντάρ Λιέγης - Γκενκ με τον Αλεξανδρόπουλο να ξεκινά βασικός με την ομάδα της Λιέγης. Ο Καρέτσας είχε ασίστ στο γκολ του Μπάαχ για το 0-1 στο 35'. Έγινε αλλαγή στο 72' ενώ στο 78' η ομάδα του έκανε και το 0-2. Το τελικό σκορ ήταν το 1-2 για τη Γκενκ.

CHRISTOPHER BONSU BAAH 🇬🇭(2004) OPENED THE SCORING WITH A GREAT FINISH!!!

KONSTANTINOS KARETSAS 🇧🇪🇬🇷(2007) WITH A GREAT ASSIST!!!

