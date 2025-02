Την πρώτη του ασίστ στο πρωτάθλημα Τσεχίας σημείωσε ο Χρήστος Ζαφείρης, οποίος «σέρβιρε» με εκτέλεση κόρνερ το δεύτερο γκολ της Σλάβια Πράγας απέναντι στην Παρντούμπιτσε.

Η Σλάβια Πράγας απέδρασε από την έδρα της Παρντούμπιτσε (0-2) για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τσεχίας παραμένοντας πρωτοπόρος και με διαφορά 13 βαθμών από τους διώκτες της.

Ο Χρήστος Ζαφείρης, που ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση, κατέγραψε στην πρώτη του ασίστ στο πρωτάθλημα δημιουργώντας το δεύτερο τέρμα της Σλάβια στο 60'. Ο 21χρονος διεθνής ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ έξω από την περιοχή και με σέντρα ακριβείας βρήκε στην «καρδιά» της άμυνας τον Τσιτίλ που με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Νωρίτερα, ο Σράντζ είχε ανοίξει το σκορ ευστοχώντας από την άσπρη βούλα (51').

CHRISTOS ZAFEIRIS 🇬🇷(2003) WITH A GREAT FREE-KICK DELIVERY TO ASSIST THE SECOND!!!pic.twitter.com/7l3kNEneIM