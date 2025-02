Η μάχη της κορυφής και της 4άδας φουντώνει για τα καλά στη Super League, το ντέρμπι της Μαδρίτης κλέβει τα βλέμματα στην Ισπανία και στα Crazy Stats μαθαίνεις τα πάντα για την αγωνιστική που έρχεται!

Το σερί του Άρη κόντρα στο αήττητο του Παναθηναϊκού!

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, όπου το βράδυ της Κυριακής ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Οι «κίτρινοι» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 2 τελευταία ματς στο ζευγάρι, σερί που είναι το κορυφαίο τους από το 2007, όταν σταμάτησε στα 4 παιχνίδια. Βέβαια, από την πιο πρόσφατη αναμέτρησή τους πολλά έχουν αλλάξει και για τις δύο ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός τρέχει αήττητο σερί 15 αγώνων στο πρωτάθλημα, που είναι το κορυφαίο αυτή τη στιγμή στην κατηγορία, ενώ ο Άρης μπορεί να έχει κρατήσει το μηδέν και στις 3 προηγούμενες αγωνιστικές, σερί που είναι το κορυφαίο από τον Νοέμβριο του 2020, αλλά παράλληλα δεν έχει σκοράρει σε κανένα από τα 2 τελευταία εντός έδρας. Τέτοια επίδοση είχε κάνει για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2002 (3 παιχνίδια)… Θα το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός, που μετράει 3 νίκες στις 4 πιο πρόσφατες επισκέψεις του στο «Χαριλάου»; Στο 1.93 κυμαίνεται η απόδοση στο διπλό.

Τέλος, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει βρει δίχτυα και στα 3 τελευταία του παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Θα αποτελέσει και τώρα, φυσικά, τον πιο επικίνδυνο παίκτη των «πρασίνων» και θα επιχειρήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Super League να σκοράρει για 4 συνεχόμενα ματς. Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 3.25 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ιωαννίδης.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση στο Κύπελλο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, από τον οποίο δεν έχει ηττηθεί ποτέ εντός έδρας στο πρωτάθλημα. Από αυτά τα 18 παιχνίδια, μάλιστα, έφτασε 16 φορές στη νίκη, με την τελευταία του «γκέλα» να σημειώνεται τον Σεπτέμβριο του 2017…

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν έχουν χάσει κανένα από τα 12 τελευταία τους παιχνίδια στη Super League, το κορυφαίο τους σερί από τον Απρίλιο του 2023. Η πιο πρόσφατη ήττα τους παραμένει εκείνη στην Τρίπολη και θέλουν τώρα να πάρουν «εκδίκηση». Ο άσος σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 1.98.

Για να τα καταφέρουν, πάντως, οι γηπεδούχοι θα πρέπει να βάλουν τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 6 νικών των Αρκάδων, που για πρώτη φορά στην ιστορία τους διεκδικούν 7 διαδοχικά «τρίποντα».

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και θεωρητικά έχει εύκολο έργο. Θεωρητικά, καθώς δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 3 τελευταία ματς στο ζευγάρι, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι παραμένουν η μοναδική ομάδα (από τις 16 συνολικά) που δεν έχει ακόμα κερδίσει ο Ματίας Αλμέιδα στη θητεία του στο πρωτάθλημα!

Οι γηπεδούχοι θα ποντάρουν πολλά και πάλι στον φορμαρισμένο Λαμέλα, που έχει πετύχει 3 γκολ στα 4 προηγούμενα παιχνίδια του στη Super League, αριθμός που είναι ίδιος με όσα είχε πετύχει στα αμέσως… 26 προηγούμενα! Σε απόδοση 2.95 βρίσκουμε την επιλογή να κερδίσει η ΑΕΚ και να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Λαμέλα.

Μεγάλο ντέρμπι στη Μαδρίτη το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Ρεάλ υποδέχεται την Ατλέτικο. Η «βασίλισσα» δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 4 τελευταία μεταξύ τους ματς για τη LaLiga και κινδυνεύει με τη χειρότερη επίδοσή της στο ζευγάρι από τον Φεβρουάριο του 2016, όταν αυτό το σερί σταμάτησε στα 6. Τα 3 από τα 4 ντέρμπι, πάντως, έληξαν ισόπαλα, σημείο που προσφέρεται σε απόδοση 3.70.

31 - Real Madrid have ended a run of 31 consecutive LaLiga away games scoring at least one goal. It was their best run since one of 35 games between January 2016 and October 2017. Stumble. pic.twitter.com/eFj6dwCodD