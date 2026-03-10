Το τέρμα του Ελ Καμπί κόντρα στη Φερεντσβάρος για τα νοκ-άουτ του Conference League ήταν αυτό που άνοιξε τον δρόμο προς την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε 101 χρόνια ζωής και ανάμεσα στα δεκάδες τρόπαια που έχει στο μουσείο του, φιγουράρει και το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό του Conference League.

Με αφορμή την ημέρα, η UEFA θυμήθηκε τον τρόπο που ξεκίνησε αυτό το μαγικό ταξίδι το 2024 προς την κορυφή της διοργάνωσης και δεν είναι άλλο από το παιχνίδι των Πειραιωτών στο Φάληρο κόντρα στη Φερεντσβάρος για νοκ-άουτ του θεσμού.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν ο ήρωας της βραδιάς όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στον «ερυθρόλευκο» πάγκο. Το μικρό προβάδισμα (1-0) μετατράπηκε σε πρόκριση στη ρεβάνς όπου ο Ολυμπιακός νίκησε με το ίδιο σκορ και στη συνέχεια άφησε εκτός Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Άστον Βίλα πριν τον νικητήριο τελικό κόντρα στη Φιορεντίνα.