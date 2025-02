Επιστροφή στη δράση για τον Σέρχιο Ράμος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό με τη φανέλα της Μοντερέι.

Στο Μεξικό εντόπισε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Σέρχιο Ράμος, έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη και την αναζήτηση ομάδας ως ελεύθερος.

Ο βετεράνος Ισπανός στόπερ συμφώνησε με τη Μοντερέι του Μάρτιν Ντεμικέλις και αναμένεται να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αποτελώντας τη μεταγραφική «βόμβα» του συλλόγου ενόψει του β' μισού της σεζόν αλλά και του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το επόμενο καλοκαίρι.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών ήταν «σκληρές» και κράτησαν αρκετές μέρες όπως αναφέρουν τα μεξικανικά Μέσα, αλλά εν τέλει ο 38χρονος σταρ είπε το «ναι» σε πρόταση συμβολαίου 1+1 έτους, με εγγυημένες απολαβές στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ και που μπορούν να φτάσουν ως και τα έξι εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Αυτή θα είναι και η πρώτη θητεία του Ράμος εκτός Ευρώπης, μετά τη χρυσή καριέρα που διέγραψε στη Γηραιά Ήπειρο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το λιγότερο ένδοξο πέρασμά του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

🚨🇲🇽 Sergio Ramos to Rayados, here we go! Pre-contract signed today, he’s set to travel to Mexico for formal steps.



After Sevilla chapter, Ramos will play in Mexican league as he joins on free transfer. pic.twitter.com/WP1msnZLrB