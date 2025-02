Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο στην Γκάνα αφού τα επεισόδια που ξεκίνησαν εντός των τεσσάρων γραμμών στο παιχνίδι Ασάντε Κοτόκο - Ενσοατρεμάν, κλιμακώθηκαν έξω από το γήπεδο, όπου μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ένας οπαδός.

Το απόλυτο χάος στην Γκάνα, που θρηνεί την απώλεια ενός οπαδού. Όπως μεταδόθηκε επίσημα, ο άνδρας μαχαιρώθηκε από αντίπαλους οπαδούς μέχρι θανάτου έξω από το γήπεδο, στα επεισόδια που κλιμακώθηκαν μετά τη λήξη του ματς ανάμεσα στην Ασάντε Κοτόκο και την Ενσοατρεμάν. Παρ'ότι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ο οπαδός της Κοτόκο υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε την τελευταία του πνοή.

An Asante Kotoko supporter has been confirmed dead after being stabbed during the Kotoko vs. Nsoatreman game. pic.twitter.com/IXFkF5cghn