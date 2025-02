Κοντά στην Κρουζέιρο ο Λεονάρντο Ζαρντίμ

Σύμφωνα με βραζιλιάνικο δημοσίευμα, ο τεχνικός της Αλ Αΐν, Λεονάρντο Ζαρντίμ βρίσκεται κοντά στην Κρουζέιρο από την Βραζιλία.

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Αντρέ Ερνάν έκανε γνωστό πως ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Λεονάρντο Ζαρντίμ συζητάει με την Κρουζέιρο και μάλιστα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών πηγαίνουν καλά.

Ο 50χρονος Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλ Αΐν των ΗΑΕ κι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο φέτος η ομάδα του έχει μείνει πίσω στην κούρσα του τίτλου, όντας στην 4η και στο -14 από την πρώτη θέση.

Η Κρουζέιρο θέλει εκείνος να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία και φαίνεται να είναι πολύ κοντά να καταφέρει να τον πείσει να προπονήσει για πρώτη φορά στην Βραζιλία. Αν όλα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, εκείνος αναμένεται να ταξιδέψει στην χώρα της Νότιας Αμερικής στις 8 ή 9 του Φλεβάρη για να ολοκληρωθεί η πρόσληψή του.

🚨🚨🚨Negociação com Leonardo Jardim caminha bem e técnico é aguardado no Brasil dia 8 ou 9 de a fev, véspera do clássico mineiro contra o Galo. pic.twitter.com/wOBJTXkpYo