Λευκός καπνός για το ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο θα διεξαχθεί κανονικά στην προγραμματισμένη του ώρα (18:30).

Το ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρισκόταν στον... αέρα από το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά τελικά δόθηκε το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή του, όπως ανακοίνωσε η πλευρά των Reds.

Η χιονόπτωση στο Μέρσεϊσαϊντ είχε ως αποτέλεσμα να ντυθεί στα «λευκά» το «Άνφιλντ», θέτοντας ερωτηματικό ως προς την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα αλλά και τη μετακίνηση των φιλάθλων.

Τα εμπόδια, ωστόσο, ξεπεράστηκαν και στη μεσημεριανή συγκέντρωση της επιτροπής ασφαλείας, αποφασίστηκε να δοθεί κανονικά σέντρα, στην προγραμματισμένη ώρα (18:30).

Today’s fixture against Manchester United will go ahead as planned. Two safety meetings were held earlier to assess the weather and travel conditions.



We thank everyone involved in helping us to get this game on today. If you’re travelling to Anfield then please take extra…